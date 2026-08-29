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Lei do Silêncio: bares e festas não precisam encerrar o som às 22h; entenda

Bares, restaurantes e festas não são obrigados a encerrar as atividades automaticamente às 22h; limites de ruído e horários dependem das regras de cada município

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:53

Paredão Crédito: Reprodução

A ideia de que existe uma Lei do Silêncio válida para todo o Brasil e que qualquer barulho precisa acabar obrigatoriamente às 22h não corresponde à forma como as regras funcionam. Não há uma legislação nacional que determine o encerramento de bares, restaurantes, festas e outros estabelecimentos exatamente nesse horário.

Na prática, o que pode ou não funcionar depois das 22h depende de fatores como município, localização, zoneamento, tipo de atividade e intensidade do ruído. Por isso, um estabelecimento pode continuar aberto e até manter música durante a noite, desde que esteja autorizado e cumpra os limites aplicáveis à região.

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Isso também significa que a chegada das 22h não representa necessariamente uma ordem para desligar o som. Em algumas localidades, o horário funciona como referência para o início de uma faixa em que os limites de ruído passam a ser mais rigorosos.

Barulho pode ser irregular antes das 22h

A outra interpretação equivocada é acreditar que, antes das 22h, qualquer nível de barulho estaria permitido. O artigo 42 da Lei das Contravenções Penais trata da perturbação do trabalho ou do sossego alheios e não determina que a infração somente possa ocorrer durante a noite.

Assim, dependendo das circunstâncias, uma situação de ruído excessivo pode gerar denúncia até mesmo durante a tarde. A regra também pode atingir bares, oficinas, academias, casas de festas, igrejas e outras atividades capazes de produzir barulho.

As prefeituras podem estabelecer regras relacionadas a horários de funcionamento, zoneamento e atividades capazes de provocar impacto na vizinhança. Dessa forma, os limites podem variar não apenas entre cidades, mas também conforme a região dentro do próprio município.

Uma casa noturna instalada em uma região comercial, por exemplo, pode estar submetida a condições diferentes das de um estabelecimento localizado em uma área predominantemente residencial. Durante a fiscalização, também podem ser considerados horário, nível de ruído, isolamento acústico e condições previstas no licenciamento.

Festas podem continuar durante a madrugada?

Shows, festivais, casamentos e outros eventos podem avançar pela madrugada quando possuem as autorizações necessárias. Dependendo das regras locais e do porte do evento, podem ser exigidos documentos e medidas relacionados a impacto sonoro, segurança, trânsito, estrutura e capacidade de público.

A prefeitura também pode estabelecer um horário máximo para o encerramento. Caso os limites de ruído ou as condições da autorização sejam descumpridos, os responsáveis podem ser multados e o evento pode até ser interrompido.

Isso não significa, porém, uma liberação geral para festas clandestinas ou paredões. Atividades sem autorização e o uso abusivo de equipamentos sonoros continuam sujeitos às normas aplicáveis, podendo resultar, conforme o caso, em multas, apreensão de equipamentos ou interdição.

E nos condomínios?

Os condomínios também podem estabelecer regras próprias para os moradores. Convenções e regimentos internos podem determinar horários para festas, obras, utilização de salão, mudanças e outras atividades que possam incomodar os vizinhos.

Por isso, mesmo que determinada atividade esteja dentro dos limites estabelecidos pelo município, ela ainda pode desrespeitar as regras internas do condomínio.

Afinal, a regra das 22h acabou?

Não exatamente. As 22h ainda podem aparecer nas normas de diferentes cidades como referência para separar períodos e estabelecer limites distintos de ruído.