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Lei do Silêncio: bares e festas não precisam encerrar o som às 22h; entenda

Bares, restaurantes e festas não são obrigados a encerrar as atividades automaticamente às 22h; limites de ruído e horários dependem das regras de cada município

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:53

Paredão
Paredão Crédito: Reprodução

A ideia de que existe uma Lei do Silêncio válida para todo o Brasil e que qualquer barulho precisa acabar obrigatoriamente às 22h não corresponde à forma como as regras funcionam. Não há uma legislação nacional que determine o encerramento de bares, restaurantes, festas e outros estabelecimentos exatamente nesse horário.

Na prática, o que pode ou não funcionar depois das 22h depende de fatores como município, localização, zoneamento, tipo de atividade e intensidade do ruído. Por isso, um estabelecimento pode continuar aberto e até manter música durante a noite, desde que esteja autorizado e cumpra os limites aplicáveis à região.

Lugares que bombam em Salvador no verão

No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO
Localizado em frente à Cruz do Pascoal, o Café e Cana é famoso por drinks especiais e inusitados, cerveja gelada e comidas saborosas. Funcionamento: Domingo, segunda, quarta e quinta – 12h às 22h. Sexta-feira e sábado – 12h às 23h. Horário de funcionamento da cozinha. Casa fecha 1h. por Marina Silva/CORREIO
No Rio Vermelho, o Boteco do França é um clássico da boemia de Salvador, conhecido pelo ambiente descontraído, cerveja sempre gelada, petiscos generosos e pratos que fazem parte da memória afetiva da cidade. Funciona todos os dias, a partir das 12h. por Divulgação
No Pelourinho, o Clube do Samba é um espaço dedicado à valorização do samba e da cultura popular. O funcionamento varia conforme a programação, com atividades mais frequentes de terça a domingo, geralmente a partir do fim da tarde, seguindo pela noite, especialmente às sextas, sábados e domingos. Entrada por Carolina Cerqueira/CORREIO
Na Barra, o Bar das Putas é um ponto irreverente e tradicional da boemia local, conhecido pelo clima descontraído, mesas na calçada, cerveja gelada e encontros animados que atravessam o dia e a noite, com vista para o movimento do bairro. por Paula Fróes/CORREIO
Sob o comando da produtora e empresária Gabi da Oxe, o Bombar funciona de quarta a domingo, das 16h às 3h30, no Rio Vermelho. O primeiro andar é dedicado ao bar, comidas, sinuca e drinks, enquanto o segundo será palco de apresentações musicais e atividades culturais — com destaque para as aulas de dança (como forró e zuki) às quartas-feiras. por divulgação
Na Saúde, o Bar do Léo é um reduto tradicional e sem firulas, conhecido pela cerveja sempre gelada, chopp de vinho, conversa solta na calçada e pelo encontro de moradores, trabalhadores e boêmios que mantêm viva a alma popular do bairro. por Divulgação
No coração do Rio Vermelho, o Jubiabar tem samba em todos os sábado. Funciona de segunda e quinta, das18:30h à1h, sextas e sábados, das 18:30h às 2h, e aos domingos 12h às 22h. Entrada: R$ 30. por Reprodução/Instagram
O Água de Pote Bar, em Itapuã, é um refúgio boêmio de Salvador onde a simplicidade, a música e a cerveja gelada se encontram à beira-mar, celebrando o clima leve e autêntico do bairro. por Reprodução/Instagram
No Rio Vermelho, a Só Shape se destaca como um ponto underground, com música, sinuca e breja gelada. Aberta e gratuita todos os dias. por Reprodução/Instagram
Localizado na Cruz do Pascoal, o R'Canto do Pascoal já foi Campeão do Panela de Bairro, projeto da TV Bahia que explora a culinária local. É conhecido pela cerveja gelada e os petiscos deliciosos. Funcionamento: Todos os dias - 11h30 à 23h. por Marina Silva/CORREIO
Localizado na rua Direita de Santo Antônio, no Santo Antônio Além do Carmo, o ‘Isso é um Bar’ é unanimidade entre os frequentadores do bairro. Com cervejas que variam entre R$ 13,50 e R$ 19,90, o estabelecimento é famoso por uma vista de tirar o fôlego. Funcionamento: Quarta a sexta - 16h às 23h. Sábado – 12h às 23h. Dom – 12h às 21h. por Marina Silva/CORREIO
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No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO

Isso também significa que a chegada das 22h não representa necessariamente uma ordem para desligar o som. Em algumas localidades, o horário funciona como referência para o início de uma faixa em que os limites de ruído passam a ser mais rigorosos.

Barulho pode ser irregular antes das 22h

A outra interpretação equivocada é acreditar que, antes das 22h, qualquer nível de barulho estaria permitido. O artigo 42 da Lei das Contravenções Penais trata da perturbação do trabalho ou do sossego alheios e não determina que a infração somente possa ocorrer durante a noite.

Assim, dependendo das circunstâncias, uma situação de ruído excessivo pode gerar denúncia até mesmo durante a tarde. A regra também pode atingir bares, oficinas, academias, casas de festas, igrejas e outras atividades capazes de produzir barulho.

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As prefeituras podem estabelecer regras relacionadas a horários de funcionamento, zoneamento e atividades capazes de provocar impacto na vizinhança. Dessa forma, os limites podem variar não apenas entre cidades, mas também conforme a região dentro do próprio município.

Uma casa noturna instalada em uma região comercial, por exemplo, pode estar submetida a condições diferentes das de um estabelecimento localizado em uma área predominantemente residencial. Durante a fiscalização, também podem ser considerados horário, nível de ruído, isolamento acústico e condições previstas no licenciamento.

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Festas podem continuar durante a madrugada?

Shows, festivais, casamentos e outros eventos podem avançar pela madrugada quando possuem as autorizações necessárias. Dependendo das regras locais e do porte do evento, podem ser exigidos documentos e medidas relacionados a impacto sonoro, segurança, trânsito, estrutura e capacidade de público.

A prefeitura também pode estabelecer um horário máximo para o encerramento. Caso os limites de ruído ou as condições da autorização sejam descumpridos, os responsáveis podem ser multados e o evento pode até ser interrompido.

Isso não significa, porém, uma liberação geral para festas clandestinas ou paredões. Atividades sem autorização e o uso abusivo de equipamentos sonoros continuam sujeitos às normas aplicáveis, podendo resultar, conforme o caso, em multas, apreensão de equipamentos ou interdição.

E nos condomínios?

Os condomínios também podem estabelecer regras próprias para os moradores. Convenções e regimentos internos podem determinar horários para festas, obras, utilização de salão, mudanças e outras atividades que possam incomodar os vizinhos.

Por isso, mesmo que determinada atividade esteja dentro dos limites estabelecidos pelo município, ela ainda pode desrespeitar as regras internas do condomínio.

Afinal, a regra das 22h acabou?

Não exatamente. As 22h ainda podem aparecer nas normas de diferentes cidades como referência para separar períodos e estabelecer limites distintos de ruído.

O que não existe é uma regra nacional segundo a qual todo som deve ser desligado ou bares, restaurantes, shows e festas precisam terminar obrigatoriamente às 22h. O que determina se uma atividade pode continuar é a legislação de cada município, além do local, do nível de ruído e das autorizações concedidas.

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