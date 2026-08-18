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Lei que obriga empresas de construção civil a fornecer café da manhã e almoço a trabalhadores é aprovada

Medida vale independentemente do tipo de contrato de trabalho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:27

Lei que obriga empresas de construção civil a fornecer café da manhã e almoço é aprovada
Lei que obriga empresas de construção civil a fornecer café da manhã e almoço é aprovada Crédito: Shutterstock

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga empresas de construção civil a fornecer café da manhã e almoço aos trabalhadores contratados para atuar em canteiros de obras. Pela proposta, a regra vale independentemente do tipo de contrato de trabalho.

O fornecimento das refeições poderá ser feito diretamente pela empresa ou por meio do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Obras de maior ferrovia em construção do Brasil

Trechos da obra por Divulgação
Ferrovia chegou a 73% de execução por Divulgação
Ferrovia chegou a 73% de execução por Divulgação
Ferrovia chegou a 73% de execução por Divulgação
Ferrovia está em construção por Divulgação
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Trechos da obra por Divulgação

O texto aprovado é a versão apresentada pela relatora, deputada Ana Pimentel (PT-MG), para o Projeto de Lei 2.134/03, do deputado Vicentinho Júnior (PSDB-TO). A relatora fez ajustes na redação para esclarecer a aplicação da medida.

Segundo Ana Pimentel, a obrigatoriedade do fornecimento das refeições pode contribuir para a saúde, a segurança e a produtividade dos trabalhadores, além de reduzir acidentes relacionados à fadiga e à má alimentação.

O substitutivo altera a Lei 6.321/76, que trata do Programa de Alimentação do Trabalhador. A proposta estabelece que a obrigação valerá quando decorrer de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou de legislação específica.

O texto também determina que a nova regra será aplicada apenas a fatos ocorridos após a eventual entrada em vigor da lei. Com isso, não haverá autorização para revisão ou alteração de contratos privados ou administrativos já existentes.

O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisará ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Com informações da Agência Câmara

Tags:

Construção Civil

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