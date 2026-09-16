Leilão da Casas Bahia com 130 eletrodomésticos a partir de R$ 291 encerra nesta quarta (16)

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Esther Morais
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:07
Um novo leilão da Casas Bahia vai oferecer cerca de 130 eletrodomésticos com lances a partir de R$ 291. O evento será realizado nesta quarta-feira (16), a partir das 12h30, por meio da plataforma Kwara.
Entre os itens disponíveis estão fogões, cooktops, lavadoras e refrigeradores. Os produtos estão localizados em Jundiaí, no interior de São Paulo.
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O menor lance inicial é de R$ 291 para um fogão de quatro bocas Atlas Agile Up Glass. Também estão disponíveis dois cooktops, das marcas Consul e Atlas Dako, com valor atual de R$ 299, além de um fogão Atlas Agile Inox/Branco, a partir de R$ 326.
Entre as ofertas de maior valor estão refrigeradores e lotes de eletrodomésticos. Um refrigerador Electrolux aparece com lance de R$ 1.073, enquanto um refrigerador duplex LG tem valor atual de R$ 901.
Para participar, é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma Kwara. Segundo as condições do evento, os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca, devolução ou desistência após a arrematação.
O edital também alerta que alguns produtos podem apresentar avarias, sinais de uso e desgaste ou serem classificados como sucata. Sobre o valor arrematado, incidem comissão do leiloeiro de 5% e despesas administrativas de 15%.
O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, via Pix.
O novo evento acontece enquanto as Casas Bahia passam por um processo de reestruturação financeira. A varejista, no entanto, afirma que o leilão não tem relação com esse processo.
Segundo a empresa, esse tipo de venda é realizado de forma recorrente e reúne produtos relacionados ao Departamento de Assistência Técnica (DAT). A Casas Bahia também informou que suas operações seguem funcionando normalmente, tanto nas lojas físicas quanto no comércio eletrônico.
Os valores indicados no leilão correspondem aos lances iniciais ou atuais dos produtos e podem sofrer alterações ao longo da disputa, à medida que novos participantes realizarem ofertas. Por isso, os preços finais podem ser diferentes dos valores divulgados inicialmente.