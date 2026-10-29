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Leilão da Casas Bahia com 67 lotes de móveis a partir de R$ 221 termina nesta quinta-feira (29); veja ofertas

Evento reúne racks, armários, mesas, cadeiras e outros itens

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:47

Leilão da Casas Bahia com 67 lotes de móveis a partir de R$ 221 termina nesta quinta-feira (29); veja ofertas
Leilão da Casas Bahia com 67 lotes de móveis a partir de R$ 221 termina nesta quinta-feira (29); veja ofertas Crédito: Divulgação

Um leilão de móveis da Casas Bahia com 67 lotes a partir de R$ 221,60 termina nesta quinta-feira (29), a partir das 10h, no Kwara. Entre os itens ofertados estão racks, cabeceiras, cômodas, escrivaninhas, mesas, cadeiras, berços e móveis para cozinha. Há lotes com diferentes quantidades de peças e descontos anunciados de até 85%.

Um dos lotes de menor valor reúne dois racks das marcas Patrimar e Madetec, com lance atual de R$ 221,60. Outra oferta inclui três móveis, entre racks e um painel, por R$ 273. Também há lotes com cinco peças a partir de R$ 292,80.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Os interessados devem se cadastrar na plataforma do leilão e consultar o edital com as regras de participação. Os lances são condicionais e dependem da aprovação da vendedora, que pode ocorrer em até cinco dias úteis.

De acordo com as condições divulgadas, os móveis são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento, troca ou devolução. Os lotes podem apresentar avarias, sinais de uso, riscos ou sujeira.

Além do valor do lance, há cobrança de comissão do leiloeiro de 5% e despesas administrativas de 15% sobre a arrematação. O pagamento deve ser feito em até um dia útil após a aprovação do lance. A retirada dos itens exige agendamento prévio.

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