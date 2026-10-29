PREÇOS BAIXOS

Leilão da Casas Bahia com 67 lotes de móveis a partir de R$ 221 termina nesta quinta-feira (29); veja ofertas

Evento reúne racks, armários, mesas, cadeiras e outros itens

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:47

Leilão da Casas Bahia com 67 lotes de móveis a partir de R$ 221 termina nesta quinta-feira (29); veja ofertas Crédito: Divulgação

Um leilão de móveis da Casas Bahia com 67 lotes a partir de R$ 221,60 termina nesta quinta-feira (29), a partir das 10h, no Kwara. Entre os itens ofertados estão racks, cabeceiras, cômodas, escrivaninhas, mesas, cadeiras, berços e móveis para cozinha. Há lotes com diferentes quantidades de peças e descontos anunciados de até 85%.

Um dos lotes de menor valor reúne dois racks das marcas Patrimar e Madetec, com lance atual de R$ 221,60. Outra oferta inclui três móveis, entre racks e um painel, por R$ 273. Também há lotes com cinco peças a partir de R$ 292,80.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador 1 de 8

Os interessados devem se cadastrar na plataforma do leilão e consultar o edital com as regras de participação. Os lances são condicionais e dependem da aprovação da vendedora, que pode ocorrer em até cinco dias úteis.

De acordo com as condições divulgadas, os móveis são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento, troca ou devolução. Os lotes podem apresentar avarias, sinais de uso, riscos ou sujeira.