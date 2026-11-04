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Leilão da Casas Bahia com eletrodomésticos, celulares e móveis a partir de R$ 36 termina hoje (4); veja ofertas

Evento reúne 688 lotes de produtos, incluindo lavadoras, tablets e móveis; disputa termina nesta quarta-feira (4), a partir das 9h30

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:28

Leilão da Casas Bahia com 67 lotes de móveis a partir de R$ 221 termina nesta quinta-feira (29); veja ofertas
Leilão da Casas Bahia com eletrodomésticos, celulares e móveis a partir de R$ 36 termina hoje (4); veja ofertas Crédito: Divulgação

Um leilão de produtos da Casas Bahia com eletrodomésticos, celulares, móveis e eletrônicos termina nesta quarta-feira (4), a partir das 9h30. O evento reúne 688 lotes, com lances a partir de R$ 36, no Kwara.

Entre os itens disponíveis estão mesa gamer, lavadoras de roupas, celulares, tablets, relógios, cadeiras e móveis. Os produtos estão localizados em São Paulo e podem ser consultados na plataforma Kwara.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Confira algumas ofertas:

Mesa gamer Husky: lance atual de R$ 36;

Lavadora de roupas Newmaq: lance atual de R$ 48;

Celular Lenoxx: lance atual de R$ 50;

Celular LG com teclado: lance atual de R$ 50;

Lavadora de roupas Suggar: lance atual a partir de R$ 51;

Lote com seis tablets: lance atual de R$ 60;

Lote com sete tablets: lance atual de R$ 70;

Lote com cinco itens em MDF: lance atual de R$ 75.

Os valores correspondem aos lances registrados no momento da consulta e podem mudar durante a disputa.

Como participar:

Para participar, é necessário fazer um cadastro na plataforma Kwara e se inscrever no evento. Todos os itens estão abertos para lances, e os interessados devem consultar as informações específicas de cada lote antes de ofertar.

De acordo com o edital, os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, troca ou devolução. Alguns itens podem apresentar avarias, sinais de uso, bloqueios ou até mesmo estar em condição de sucata.

O edital prevê comissão de 5% sobre o valor da arrematação, além de despesas administrativas variáveis. Em caso de desistência do pagamento após a arrematação, há multa de 30%. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, por PIX ou créditos Kwara.

Tags:

Casas Bahia

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