MAIS DE 600 ITENS

Leilão da Casas Bahia com eletrodomésticos, celulares e móveis a partir de R$ 36 termina hoje (4); veja ofertas

Evento reúne 688 lotes de produtos, incluindo lavadoras, tablets e móveis; disputa termina nesta quarta-feira (4), a partir das 9h30

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:28

Leilão da Casas Bahia com eletrodomésticos, celulares e móveis a partir de R$ 36 termina hoje (4); veja ofertas Crédito: Divulgação

Um leilão de produtos da Casas Bahia com eletrodomésticos, celulares, móveis e eletrônicos termina nesta quarta-feira (4), a partir das 9h30. O evento reúne 688 lotes, com lances a partir de R$ 36, no Kwara.

Entre os itens disponíveis estão mesa gamer, lavadoras de roupas, celulares, tablets, relógios, cadeiras e móveis. Os produtos estão localizados em São Paulo e podem ser consultados na plataforma Kwara.

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Confira algumas ofertas:

Mesa gamer Husky: lance atual de R$ 36;

Lavadora de roupas Newmaq: lance atual de R$ 48;

Celular Lenoxx: lance atual de R$ 50;

Celular LG com teclado: lance atual de R$ 50;

Lavadora de roupas Suggar: lance atual a partir de R$ 51;

Lote com seis tablets: lance atual de R$ 60;

Lote com sete tablets: lance atual de R$ 70;

Lote com cinco itens em MDF: lance atual de R$ 75.

Os valores correspondem aos lances registrados no momento da consulta e podem mudar durante a disputa.

Como participar:

Para participar, é necessário fazer um cadastro na plataforma Kwara e se inscrever no evento. Todos os itens estão abertos para lances, e os interessados devem consultar as informações específicas de cada lote antes de ofertar.

De acordo com o edital, os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, troca ou devolução. Alguns itens podem apresentar avarias, sinais de uso, bloqueios ou até mesmo estar em condição de sucata.