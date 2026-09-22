PREÇOS BAIXOS

Leilão da Casas Bahia tem 255 móveis e eletrodomésticos a partir de R$ 39; veja principais ofertas

Vendas dos lotes terminam em 2 de outubro pela plataforma Kwara

Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:11

Casas Bahia Crédito: Leitor CORREIO

A Casas Bahia abriu um novo leilão com 255 móveis e eletrodomésticos, com lances a partir de R$ 39. As vendas são realizadas pela plataforma Kwara e terminam em 2 de outubro, a partir das 10h.

Entre os itens disponíveis estão móveis, lavadoras, fogões, refrigeradores e televisores. O evento reúne produtos como lavadora Brastemp de 15 kg, refrigerador Electrolux, Smart TV TCL de 75 polegadas 4K UHD e Smart TV TCL de 98 polegadas 4K.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador 1 de 8

Confira algumas ofertas:

Mesa de Centro Alta Patrimar Lins Off White/Cedro - lance atual de R$ 39;

Mesa de Computador Demóbile Lume - R$ 42;

Duas Mesas Patrimar Star - R$ 53;

Duas Mesas de Centro Patrimar Star - R$ 57;

Duas Mesas de Centro Patrimar - R$ 68;

Duas Mesas de Cabeceira Bartira - R$ 68;

Rack Artely Lotus - R$ 71;

Duas Mesas Laterais Altas Patrimar Lins - R$ 71;

Duas Mesas de Cabeceira Bartira Versatti - R$ 72;

Rack Patrimar Brito - R$ 75.

Também há lotes com eletrodomésticos. Entre os exemplos estão duas lavadoras, com lance de R$ 387, e dois fogões, a partir de R$ 392.

Para participar, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia de funcionamento. Os itens podem apresentar avarias, riscos, sujeira, ausência de peças ou até mesmo serem classificados como sucata.

O edital informa ainda que os lances não podem ser cancelados após a arrematação. A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da compra, enquanto as despesas administrativas correspondem a 15%.