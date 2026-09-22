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Leilão da Casas Bahia tem 255 móveis e eletrodomésticos a partir de R$ 39; veja principais ofertas

Vendas dos lotes terminam em 2 de outubro pela plataforma Kwara

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:11

Casas Bahia no Shopping Barra
Casas Bahia  Crédito: Leitor CORREIO

A Casas Bahia abriu um novo leilão com 255 móveis e eletrodomésticos, com lances a partir de R$ 39. As vendas são realizadas pela plataforma Kwara e terminam em 2 de outubro, a partir das 10h.

Entre os itens disponíveis estão móveis, lavadoras, fogões, refrigeradores e televisores. O evento reúne produtos como lavadora Brastemp de 15 kg, refrigerador Electrolux, Smart TV TCL de 75 polegadas 4K UHD e Smart TV TCL de 98 polegadas 4K.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Confira algumas ofertas:

Mesa de Centro Alta Patrimar Lins Off White/Cedro - lance atual de R$ 39;

Mesa de Computador Demóbile Lume - R$ 42;

Duas Mesas Patrimar Star - R$ 53;

Duas Mesas de Centro Patrimar Star - R$ 57;

Duas Mesas de Centro Patrimar - R$ 68;

Duas Mesas de Cabeceira Bartira - R$ 68;

Rack Artely Lotus - R$ 71;

Duas Mesas Laterais Altas Patrimar Lins - R$ 71;

Duas Mesas de Cabeceira Bartira Versatti - R$ 72;

Rack Patrimar Brito - R$ 75.

Também há lotes com eletrodomésticos. Entre os exemplos estão duas lavadoras, com lance de R$ 387, e dois fogões, a partir de R$ 392.

Para participar, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia de funcionamento. Os itens podem apresentar avarias, riscos, sujeira, ausência de peças ou até mesmo serem classificados como sucata.

O edital informa ainda que os lances não podem ser cancelados após a arrematação. A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da compra, enquanto as despesas administrativas correspondem a 15%.

O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance. A retirada dos produtos ocorre mediante agendamento prévio e seguindo as regras de segurança e documentação do evento.

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Casas Bahia

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