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Leilão da Casas Bahia termina nesta terça-feira (20) com 187 móveis e eletrodomésticos a partir de R$ 68

Evento reúne mesas, lavadoras, fogões e outros produtos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:59

Casas Bahia no Shopping Barra
Casas Bahia no Shopping Barra Crédito: Leitor CORREIO

O leilão de móveis e eletrodomésticos da Casas Bahia termina nesta terça-feira (20). O evento reúne 187 lotes com produtos como mesas de centro, lavadoras, fogões, móveis e outros itens. Entre os valores disponíveis na listagem, há lotes com lances a partir de R$ 68.

Organizado sob o código K-3067, o leilão inclui ainda produtos como lavadora Brastemp de 15 kg, refrigeradores Electrolux, além de Smart TVs da TCL de 75 e 98 polegadas. Os valores finais dependem dos lances registrados em cada lote.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Entre os itens listados, duas mesas de centro da Patrimar aparecem com lance de R$ 68. Já duas mesas de centro Artely Delta Cedro tinham valor de R$ 126, enquanto duas mesas de centro Artely Jasmin Grafite apareciam por R$ 136.

Também estavam disponíveis lavadoras, como a Britânia BLR03, com lance de R$ 218, e a Britânia BLR04, por R$ 219. Um lote com duas fruteiras Politorno Facility tinha valor de R$ 221. Entre os fogões, alguns lotes apresentavam lances a partir de R$ 326.

Quais são as regras do leilão?

De acordo com o resumo das condições de participação, os bens são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca. Os produtos podem apresentar avarias, ser considerados sucata ou conter senhas e bloqueios.

Os lances são condicionais e dependem da análise do vendedor, que pode levar até cinco dias úteis. Após a aprovação do lance vencedor, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil.

Além do valor arrematado, há cobrança de comissão do leiloeiro de 5% e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. Em caso de desistência ou falta de pagamento, o participante poderá estar sujeito às penalidades previstas no edital, incluindo multa de 5% referente à comissão e 30% em despesas.

A retirada dos produtos deve ser agendada previamente e ocorre após a confirmação do pagamento.

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