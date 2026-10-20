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Leilão da Casas Bahia termina nesta terça-feira (20) com 187 móveis e eletrodomésticos a partir de R$ 68

Evento reúne mesas, lavadoras, fogões e outros produtos

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:59

Casas Bahia no Shopping Barra Crédito: Leitor CORREIO

O leilão de móveis e eletrodomésticos da Casas Bahia termina nesta terça-feira (20). O evento reúne 187 lotes com produtos como mesas de centro, lavadoras, fogões, móveis e outros itens. Entre os valores disponíveis na listagem, há lotes com lances a partir de R$ 68.

Organizado sob o código K-3067, o leilão inclui ainda produtos como lavadora Brastemp de 15 kg, refrigeradores Electrolux, além de Smart TVs da TCL de 75 e 98 polegadas. Os valores finais dependem dos lances registrados em cada lote.

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Entre os itens listados, duas mesas de centro da Patrimar aparecem com lance de R$ 68. Já duas mesas de centro Artely Delta Cedro tinham valor de R$ 126, enquanto duas mesas de centro Artely Jasmin Grafite apareciam por R$ 136.

Também estavam disponíveis lavadoras, como a Britânia BLR03, com lance de R$ 218, e a Britânia BLR04, por R$ 219. Um lote com duas fruteiras Politorno Facility tinha valor de R$ 221. Entre os fogões, alguns lotes apresentavam lances a partir de R$ 326.

Quais são as regras do leilão?

De acordo com o resumo das condições de participação, os bens são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca. Os produtos podem apresentar avarias, ser considerados sucata ou conter senhas e bloqueios.

Os lances são condicionais e dependem da análise do vendedor, que pode levar até cinco dias úteis. Após a aprovação do lance vencedor, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil.

Além do valor arrematado, há cobrança de comissão do leiloeiro de 5% e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. Em caso de desistência ou falta de pagamento, o participante poderá estar sujeito às penalidades previstas no edital, incluindo multa de 5% referente à comissão e 30% em despesas.