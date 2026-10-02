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Leilão das Casas Bahia com 280 móveis e eletrodomésticos a partir de R$ 219 termina hoje (2)

Evento reúne lavadoras, fogões, geladeiras, micro-ondas e televisores, entre outros produtos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:23

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Divulgação

Quem está de olho em móveis e eletrodomésticos pode aproveitar um leilão promovido pelas Casas Bahia, que reúne 280 itens. O evento termina nesta sexta-feira (2), com os lotes ainda abertos para receber lances.

Entre os produtos disponíveis estão lavadoras, fogões, cooktops, bebedouros, micro-ondas, geladeiras, mesas, bancadas e televisores. Há ainda modelos de eletrodomésticos de marcas como Brastemp, Electrolux, Britânia, Suggar, Consul, Atlas e Esmaltec.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Entre os itens listados, uma lavadora Britânia BLR04 aparece com lance atual de R$ 219. Outra unidade do mesmo modelo também registra R$ 219. Uma lavadora Suggar está com lance de R$ 240, enquanto uma lavadora Suggar Neo Eco 10 kg aparece por R$ 240.

Também há opções como bebedouro Esmaltec, com lances de R$ 286, dois cooktops por R$ 359, um micro-ondas Electrolux por R$ 363 e um fogão Atlas Agile por R$ 391.

O catálogo inclui ainda produtos de maior valor, como uma lavadora Brastemp de 15 kg, refrigeradores Electrolux French Door de 590 litros e uma Smart TV TCL de 98 polegadas com tecnologia 4K QLED.

O leilão é realizado pela plataforma Kwara e os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento. De acordo com as regras do evento, os lotes podem apresentar avarias, riscos, sujeira, ausência de peças ou até mesmo estar em condição de sucata.

Além do valor do lance, há comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance.

O evento Casas Bahia K-3066 termina nesta sexta-feira (2), a partir das 10h, e os itens que ainda estiverem abertos podem continuar recebendo lances.

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