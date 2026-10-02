ÚLTIMA CHANCE

Leilão das Casas Bahia com 280 móveis e eletrodomésticos a partir de R$ 219 termina hoje (2)

Evento reúne lavadoras, fogões, geladeiras, micro-ondas e televisores, entre outros produtos

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:23

Casas Bahia Crédito: Divulgação

Quem está de olho em móveis e eletrodomésticos pode aproveitar um leilão promovido pelas Casas Bahia, que reúne 280 itens. O evento termina nesta sexta-feira (2), com os lotes ainda abertos para receber lances.

Entre os produtos disponíveis estão lavadoras, fogões, cooktops, bebedouros, micro-ondas, geladeiras, mesas, bancadas e televisores. Há ainda modelos de eletrodomésticos de marcas como Brastemp, Electrolux, Britânia, Suggar, Consul, Atlas e Esmaltec.

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Entre os itens listados, uma lavadora Britânia BLR04 aparece com lance atual de R$ 219. Outra unidade do mesmo modelo também registra R$ 219. Uma lavadora Suggar está com lance de R$ 240, enquanto uma lavadora Suggar Neo Eco 10 kg aparece por R$ 240.

Também há opções como bebedouro Esmaltec, com lances de R$ 286, dois cooktops por R$ 359, um micro-ondas Electrolux por R$ 363 e um fogão Atlas Agile por R$ 391.

O catálogo inclui ainda produtos de maior valor, como uma lavadora Brastemp de 15 kg, refrigeradores Electrolux French Door de 590 litros e uma Smart TV TCL de 98 polegadas com tecnologia 4K QLED.

O leilão é realizado pela plataforma Kwara e os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento. De acordo com as regras do evento, os lotes podem apresentar avarias, riscos, sujeira, ausência de peças ou até mesmo estar em condição de sucata.

Além do valor do lance, há comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance.