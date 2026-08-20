PREÇOS BAIXOS

Leilão das Casas Bahia com 391 produtos a partir de R$ 210 acontece hoje (20); veja principais ofertas

Estão à venda eletrônicos e eletrodomésticos

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:01

Casas Bahia Crédito: Divulgação

O leilão online do Grupo Casas Bahia, com 391 lotes de eletrônicos e eletrodomésticos a partir de R$ 210, ocorre nesta quinta-feira (20). Os produtos já estão disponíveis para receber ofertas, e o encerramento do evento começa às 15h.

O leilão K-2911 é realizado pela plataforma Kwara e reúne produtos como smartphones, tablets, notebooks, fogões, televisores, refrigeradores e outros eletrodomésticos.

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Entre os produtos anunciados estão um tablet Positivo acompanhado de fone de ouvido JBL, com lance atual de R$ 210; um fogão Atlas Coliseum Plus de quatro bocas, por R$ 234; e celulares Samsung Galaxy A06 e Galaxy A07, com ofertas de R$ 235.

Também há um fogão Atlas Dako Supreme de cinco bocas, com lance de R$ 238,50, e um fogão Atlas Monaco Plus de quatro bocas, com oferta de R$ 258. Um dos lotes ainda reúne sete TVs e tem lance atual de R$ 3.282.

Os valores correspondem aos lances registrados no momento da consulta e podem mudar até o encerramento dos respectivos lotes.

Como participar?

Para participar do leilão, é necessário ter uma conta na Kwara. O interessado deve realizar o cadastro, concordar com os termos de adesão e condições de uso e solicitar a habilitação na página do evento. A solicitação precisa ser feita com antecedência mínima de uma hora em relação ao horário previsto para o início do leilão.

Após a análise do cadastro e da documentação, o usuário habilitado poderá realizar lances manuais ou programar lances automáticos.

No lance automático, o sistema pode fazer novas ofertas automaticamente quando outro participante cobrir o valor, respeitando o limite máximo definido pelo usuário.

Produtos são vendidos sem garantia

De acordo com as condições do leilão, os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca ou devolução.

Os itens podem apresentar avarias, sinais de uso, riscos, amassados, sujeira e ausência de manuais, acessórios, componentes ou peças. O edital também informa que alguns bens podem ser sucata e apresentar senhas ou códigos de bloqueio.

Por isso, os participantes devem verificar as informações e as condições de cada lote antes de realizar uma oferta.

Outro ponto previsto no edital é que os lances são condicionais. Isso significa que o valor oferecido não representa necessariamente o preço mínimo pelo qual o produto será vendido.

Após o encerramento do leilão, a empresa vendedora poderá analisar as ofertas em até cinco dias úteis. Caso determinado lance não seja aprovado, ele será desconsiderado.

Os lances realizados são considerados irrevogáveis e irretratáveis, conforme as regras apresentadas na plataforma.

Além do valor do lance, o participante deve considerar as taxas previstas no edital. A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da arrematação, enquanto as despesas administrativas variam de acordo com o lote.

Após a aprovação do lance vencedor, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil, por meio de QR Code (Pix).