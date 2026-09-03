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Leilão das Casas Bahia com 427 eletrodomésticos a partir de R$ 255 termina amanhã (4); veja como participar

Disputa reúne itens como máquinas de lavar, micro-ondas, geladeiras e ar-condicionado

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:11

Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

Está chegando ao fim o leilão de eletrodomésticos das Casas Bahia, que reúne 427 lotes com produtos como máquinas de lavar, micro-ondas, bebedouros, cooktops, geladeiras e ar-condicionado. Os lances seguem até sexta-feira (4), a partir das 15h.

Entre os menores valores registrados estão uma lavadora Britânia BLR04, com lance de R$ 255, e uma lavadora Suggar Neo Eco 10 kg, a partir de R$ 272. Também aparecem micro-ondas, bebedouros e outros eletrodomésticos com valores abaixo de R$ 400, conforme os lances atuais.

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O catálogo inclui ainda modelos de maior porte, como ar-condicionado LG, lava e seca LG Smart de 18 kg e refrigeradores Brastemp, Electrolux e Samsung.

Os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou possibilidade de troca. Os lotes podem apresentar avarias, sinais de uso ou ausência de componentes.

Além do valor do lance, há comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, por QR Code (Pix).