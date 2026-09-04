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Leilão das Casas Bahia com 427 eletrodomésticos a partir de R$ 255 termina hoje (4); veja como participar

Disputa reúne itens como máquinas de lavar, micro-ondas, geladeiras e ar-condicionado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:10

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

Está chegando ao fim o leilão de eletrodomésticos das Casas Bahia, que reúne 427 lotes com produtos como máquinas de lavar, micro-ondas, bebedouros, cooktops, geladeiras e ar-condicionado. Os lances seguem até esta sexta-feira (4), a partir das 15h.

Entre os menores valores registrados estão uma lavadora Britânia BLR04, com lance de R$ 255, e uma lavadora Suggar Neo Eco 10 kg, a partir de R$ 272. Também aparecem micro-ondas, bebedouros e outros eletrodomésticos com valores abaixo de R$ 400, conforme os lances atuais.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

O catálogo inclui ainda modelos de maior porte, como ar-condicionado LG, lava e seca LG Smart de 18 kg e refrigeradores Brastemp, Electrolux e Samsung. 

Para participar, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara e realizar a inscrição no evento.

Os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou possibilidade de troca. Os lotes podem apresentar avarias, sinais de uso ou ausência de componentes.

Além do valor do lance, há comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, por QR Code (Pix).

Os lances são condicionais e dependem da aprovação da vendedora, que pode ocorrer em até cinco dias úteis. Depois da arrematação, não são aceitas reclamações ou desistências.

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Casas Bahia

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