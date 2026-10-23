Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leilão das Casas Bahia termina nesta sexta (23) com eletrodomésticos e TVs a partir de R$ 223

Evento reúne 73 lotes, incluindo fogões, refrigeradores, lavadoras e televisores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:30

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

O leilão da Casas Bahia, com 73 lotes de eletrodomésticos, refrigeradores, lavadoras, fogões e televisores, acontece a partir das 10h desta sexta-feira (23). Os lances incluem itens com valores iniciais a partir de R$ 223.

Entre os produtos disponíveis estão uma lava e seca Smart LG de 13 kg, uma geladeira Brastemp Frost Free Duplex, uma geladeira Electrolux French Door e televisores inteligentes da LG, de 65 polegadas e resolução 4K UHD, e da TCL, de 75 polegadas, também com resolução 4K UHD.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
1 de 8
O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

O catálogo inclui ainda itens como bases para cama box, com lances a partir de R$ 223; sofá de dois lugares da Hellen, a partir de R$ 276; e fogão Atlas de quatro bocas, com lance inicial de R$ 282. Outros modelos de fogão aparecem no leilão com valores a partir de R$ 301.

Os interessados devem consultar as regras do edital antes de participar. De acordo com o resumo das condições disponibilizadas, os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, troca ou devolução. Também há previsão de multa de 30% em caso de desistência após a arrematação.

O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, com cobrança de comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação.

Mais recentes

Imagem - Justiça derruba nomeação de filha de procurador que virou delegada após ficar em 2.018° lugar em concurso

Justiça derruba nomeação de filha de procurador que virou delegada após ficar em 2.018° lugar em concurso
Imagem - Banco não atualiza nome de homem trans, é processado e terá que pagar R$ 7 mil de indenização

Banco não atualiza nome de homem trans, é processado e terá que pagar R$ 7 mil de indenização
Imagem - Vigilante recusa chácara de R$ 2,6 milhões como garantia de dívida trabalhista e cobra pagamento em dinheiro

Vigilante recusa chácara de R$ 2,6 milhões como garantia de dívida trabalhista e cobra pagamento em dinheiro