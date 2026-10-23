PREÇOS BAIXOS

Leilão das Casas Bahia termina nesta sexta (23) com eletrodomésticos e TVs a partir de R$ 223

Evento reúne 73 lotes, incluindo fogões, refrigeradores, lavadoras e televisores

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:30

Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

O leilão da Casas Bahia, com 73 lotes de eletrodomésticos, refrigeradores, lavadoras, fogões e televisores, acontece a partir das 10h desta sexta-feira (23). Os lances incluem itens com valores iniciais a partir de R$ 223.

Entre os produtos disponíveis estão uma lava e seca Smart LG de 13 kg, uma geladeira Brastemp Frost Free Duplex, uma geladeira Electrolux French Door e televisores inteligentes da LG, de 65 polegadas e resolução 4K UHD, e da TCL, de 75 polegadas, também com resolução 4K UHD.

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O catálogo inclui ainda itens como bases para cama box, com lances a partir de R$ 223; sofá de dois lugares da Hellen, a partir de R$ 276; e fogão Atlas de quatro bocas, com lance inicial de R$ 282. Outros modelos de fogão aparecem no leilão com valores a partir de R$ 301.

Os interessados devem consultar as regras do edital antes de participar. De acordo com o resumo das condições disponibilizadas, os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, troca ou devolução. Também há previsão de multa de 30% em caso de desistência após a arrematação.