Leilão de eletrodomésticos das Casas Bahia com itens a partir de R$ 291 entra na reta final; veja como participar

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Esther Morais
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:20
Um leilão de eletrodomésticos das Casas Bahia está na reta final e reúne 130 lotes com itens como fogões, máquinas de lavar e refrigeradores. Os lances podem ser feitos até quarta-feira (16), a partir das 12h30, na plataforma Kwara.
Entre os produtos disponíveis, há um fogão Atlas com lance atual de R$ 291. Também estão disponíveis lotes com dois fogões, duas lavadoras e outros eletrodomésticos, com valores iniciais ou atuais apresentados no site do leilão.
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O evento inclui produtos como:
Fogão Dako Magister Glass;
Lavadora Brastemp 15 kg BWF15AB;
Lavadora Consul 12 kg CWH12BB;
Lavadora Electrolux 11 kg LES11;
Refrigerador Duplex Consul CRD37;
Os valores dos lances podem mudar conforme a disputa entre os participantes.
Para dar lances, é necessário ter uma conta na plataforma responsável pelo leilão. Os interessados devem consultar o edital completo e as regras do evento antes de participar.
Os produtos são vendidos no estado em que se encontram e sem garantia de funcionamento. Também não há direito a troca, devolução ou desistência após a arrematação.
Além do valor do lance, há 5% de comissão do leiloeiro e 15% de despesas administrativas. O pagamento deve ser feito em até um dia útil após a aprovação do lance, por meio de QR Code (PIX).
A retirada dos produtos precisa ser agendada previamente e exige equipamentos de segurança. Em caso de desistência ou descumprimento das regras, pode ser aplicada multa de 30% do valor da arrematação.