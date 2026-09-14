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Leilão de eletrodomésticos das Casas Bahia com itens a partir de R$ 291 entra na reta final; veja como participar

Evento reúne 130 lotes, com fogões, lavadoras e refrigeradores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:20

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

Um leilão de eletrodomésticos das Casas Bahia está na reta final e reúne 130 lotes com itens como fogões, máquinas de lavar e refrigeradores. Os lances podem ser feitos até quarta-feira (16), a partir das 12h30, na plataforma Kwara.

Entre os produtos disponíveis, há um fogão Atlas com lance atual de R$ 291. Também estão disponíveis lotes com dois fogões, duas lavadoras e outros eletrodomésticos, com valores iniciais ou atuais apresentados no site do leilão.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

O que está à venda

O evento inclui produtos como:

Fogão Dako Magister Glass;

Lavadora Brastemp 15 kg BWF15AB;

Lavadora Consul 12 kg CWH12BB;

Lavadora Electrolux 11 kg LES11;

Refrigerador Duplex Consul CRD37;

Os valores dos lances podem mudar conforme a disputa entre os participantes.

Como participar

Para dar lances, é necessário ter uma conta na plataforma responsável pelo leilão. Os interessados devem consultar o edital completo e as regras do evento antes de participar.

Os produtos são vendidos no estado em que se encontram e sem garantia de funcionamento. Também não há direito a troca, devolução ou desistência após a arrematação.

Além do valor do lance, há 5% de comissão do leiloeiro e 15% de despesas administrativas. O pagamento deve ser feito em até um dia útil após a aprovação do lance, por meio de QR Code (PIX).

A retirada dos produtos precisa ser agendada previamente e exige equipamentos de segurança. Em caso de desistência ou descumprimento das regras, pode ser aplicada multa de 30% do valor da arrematação.

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