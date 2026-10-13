OPORTUNIDADE

Leilão do Itaú reúne 113 imóveis com pagamento em até 78 parcelas

Evento online será realizado nesta quarta-feira (14)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:11

Leilão tem imóveis em Salvador Crédito: Reprodução

Um leilão online vai ofertar 113 imóveis em 18 estados brasileiros na próxima quarta-feira (14), a partir das 15h, pelo horário de Brasília. O catálogo reúne casas, apartamentos, terrenos, lotes e imóveis comerciais, com condições de pagamento que incluem parcelamento em até 78 meses para a maioria dos bens.

As propriedades estão distribuídas entre Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

O leilão será realizado pela plataforma Mega Leilões, com condução do leiloeiro oficial Fernando Cerello. Os lances são condicionados à aprovação do vendedor, e os valores iniciais variam conforme o imóvel.

Entre as formas de pagamento previstas estão a quitação à vista, sem desconto, e o parcelamento para a maioria dos lotes, com entrada e saldo dividido em até 78 parcelas mensais. As condições específicas devem ser consultadas no edital e na página de cada propriedade.

A participação é totalmente online. Para dar lances, os interessados precisam realizar cadastro no site da leiloeira, consultar o edital, verificar as características do imóvel desejado e concluir a habilitação. Também é importante conferir eventuais encargos e as regras específicas de cada lote.