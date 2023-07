Leilão é cancelado após empresa baiana oferecer R$ 27,5 milhões por Kwid

Um leilão digital de um Renault Kwid 1.0 foi cancelado pela Receita Federal após uma empresa com sede em Filadélfia, na Bahia, oferecer R$ 27,5 milhões pelo carro. O lance inicial era R$ 25 mil pel modelo atualmente avaliado em R$ 48,7 mil na tabela FIPE.



Segundo o g1, o veículo está na Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.



O prazo para os lances iniciou no dia 10 de julho e terminou em 17 de julho, e o extrato com o resultado do pregão foi publicado no dia seguinte.