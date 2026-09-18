ELETRODOMÉSTICOS

'Leilão relâmpago' da Casas Bahia com 263 produtos e lances a partir de R$ 263 termina hoje (18)

Venda é exclusiva de refrigeradores, lavadores e fogões

Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06:10

Casas Bahia Crédito: Divulgação

A Casas Bahia encerra o “leilão relâmpago” com 263 produtos, entre fogões, refrigeradores, lavadoras, aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e eletroportáteis nesta sexta-feira (18), a partir das 10h. Entre os itens disponíveis estão uma lava e seca LG Smart de 16 quilos, refrigeradores Brastemp, Electrolux e Samsung, além de diferentes modelos de fogões Atlas.

Confira alguns dos valores atuais: fogão Atlas Coliseum Plus, quatro bocas, por R$ 263; Atlas Monaco Plus, por R$ 265; Atlas Monaco, por R$ 297; Atlas Monaco Top Glass, por R$ 347; lotes com aproximadamente 25 eletroportáteis a partir de R$ 1.417; aproximadamente 25 eletrodomésticos por R$ 1.506; três eletrodomésticos por R$ 993; e três aparelhos de ar-condicionado por R$ 1.745.

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Os valores apresentados são lances atuais e podem aumentar até o encerramento de cada lote. Para participar, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. O evento também conta com lotes com descontos indicados de até 69% em relação aos valores de referência.

Regras do leilão

De acordo com as condições do evento, os produtos são vendidos sem troca, garantia ou devolução. Os bens não foram necessariamente testados e podem apresentar condições de sucata. Alguns lances são condicionais e estão sujeitos à aprovação da empresa vendedora.

A compra também envolve comissão de 5% do leiloeiro e despesas administrativas de 15%. Em caso de desistência, há previsão de multa de 30%. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil, por QR Code via Pix ou créditos Kwara.

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