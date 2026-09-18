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'Leilão relâmpago' da Casas Bahia com 263 produtos e lances a partir de R$ 263 termina hoje (18)

Venda é exclusiva de refrigeradores, lavadores e fogões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06:10

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Divulgação

A Casas Bahia encerra o “leilão relâmpago” com 263 produtos, entre fogões, refrigeradores, lavadoras, aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e eletroportáteis nesta sexta-feira (18), a partir das 10h. Entre os itens disponíveis estão uma lava e seca LG Smart de 16 quilos, refrigeradores Brastemp, Electrolux e Samsung, além de diferentes modelos de fogões Atlas.

Confira alguns dos valores atuais: fogão Atlas Coliseum Plus, quatro bocas, por R$ 263; Atlas Monaco Plus, por R$ 265; Atlas Monaco, por R$ 297; Atlas Monaco Top Glass, por R$ 347; lotes com aproximadamente 25 eletroportáteis a partir de R$ 1.417; aproximadamente 25 eletrodomésticos por R$ 1.506; três eletrodomésticos por R$ 993; e três aparelhos de ar-condicionado por R$ 1.745.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Os valores apresentados são lances atuais e podem aumentar até o encerramento de cada lote. Para participar, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. O evento também conta com lotes com descontos indicados de até 69% em relação aos valores de referência.

Regras do leilão

De acordo com as condições do evento, os produtos são vendidos sem troca, garantia ou devolução. Os bens não foram necessariamente testados e podem apresentar condições de sucata. Alguns lances são condicionais e estão sujeitos à aprovação da empresa vendedora.

A compra também envolve comissão de 5% do leiloeiro e despesas administrativas de 15%. Em caso de desistência, há previsão de multa de 30%. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil, por QR Code via Pix ou créditos Kwara.

Retirada

Os produtos estão disponíveis para retirada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O agendamento será realizado pela Kwara após a compensação do pagamento. Segundo as regras do evento, as retiradas estão previstas exclusivamente para os dias 25, 28 e 29 de setembro, das 9h às 11h30 e das 14h às 15h30.

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