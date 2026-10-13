Liberado por Moraes, Flávio visita Jair Bolsonaro em prisão domiciliar pela primeira vez desde julho

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:31
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a visitar o pai, Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (13), após passar 90 dias impedido de encontrá-lo por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O senador chegou por volta das 9h40 à residência do ex-presidente, no Jardim Botânico, em Brasília.
Alexandre de Moraes autorizou a retomada dos encontros após o término da suspensão aplicada em julho. A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro em 5 de outubro e restabelece os horários e as regras que vigoravam antes da proibição.
Continuam vedadas, porém, visitas com finalidade político-eleitoral e a divulgação de manifestos ou declarações do ex-presidente, mesmo por terceiros. A suspensão havia sido imposta depois que Flávio retirou uma carta durante um encontro com o pai e publicou o conteúdo nas redes sociais. O documento trazia uma manifestação de apoio à candidatura do filho, e sua divulgação descumpriu medidas cautelares.
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tramar um golpe de Estado. A fiscalização é feita pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e pelo Núcleo de Custódia da Polícia Militar do DF, que deverão ser comunicados sobre a liberação das visitas.
Na segunda-feira (12), após participar de uma missa na Catedral de Brasília pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, Flávio comemorou a autorização e criticou a restrição.
"Estou ansioso, são mais de três meses sem poder vê-lo por uma decisão, obviamente, sem critério nenhum, nenhum amparo legal", afirmou o candidato.