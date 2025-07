CÂMARA

Licença de Eduardo Bolsonaro termina neste domingo

Deputado está nos EUA há cinco meses; PGR investiga atuação dele no exterior e há risco de perda da cadeira na Câmara

Segundo a Constituição, um deputado perde o mandato se faltar injustificadamente a mais de um terço das sessões ordinárias. Para evitar esse risco, Eduardo estuda a possibilidade de articular alterações regimentais que permitam estender licenças ou mesmo garantir sua permanência no exterior. Entre as sugestões estão autorizar uma renovação anual da licença por mais 120 dias ou flexibilizar regras para parlamentares que moram fora do país.>

O período de licença também gerou investigação pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que apura se Eduardo cometeu crimes ao atuar nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e para favorecer seu pai. Entre as suspeitas estão coação no curso do processo, obstrução de investigação relacionada a organização criminosa, e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.>