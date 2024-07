FUTEBOL

Líder do Brasileirão, Flamengo recebe Cuiabá na noite deste sábado

Jogo será no no Maracanã, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

A Agência Brasil

Publicado em 6 de julho de 2024 às 15:05

Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/CRF

Flamengo e Cuiabá abrem na noite deste sábado (6), no Maracanã, a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro busca se isolar na liderança do torneio, o Auriverde, 15º colocado, quer se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

O embate, a partir das 20h, terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, e reportagem de Brenda Balbi.

.No topo da tabela, com 30 pontos, os donos da casa chegam embalados para o duelo, após vitória (4 a 2) contra o Atlético-MG, na quarta (3). Poupado pelo técnico Tite no último jogo, Pedro deve voltar a atuar como titular, assim como o chileno Pulgar. Já liberado pelo departamento médico, Igor Jesus também pode ser relacionado contra o Cuiabá.

A equipe segue desfalcada dos uruguaios Varela, Matías Vinâ, Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, que defendem a seleção do país na Copa América. Neste sábado (6), às 22h o Uruguai encara o Brasil pelas quartas de final, em Las Vegas (Estados Unidos).

O Flamengo deve começar jogando com Rossi, Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar (Léo Ortiz) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Dia de Dourado no Maraca!

Diferentemente do time carioca, o Cuiabá, com 13 pontos conquistados, está há quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Após três empates seguidos, o Dourado perdeu em casa para o Botafogo (2 a 1) na quarta (3). O técnico português terá de driblar a ausência em campo do lateral direito Raylan, do atacante André Luís e d volante Filipe Augusto: os três cumprem suspensão pelo terceiro amarelo.

A boa notícia é que o meio-campista Max, já recuperado de lesão, está à disposição de Petit. O treinador também terá o retorno de Derik Lacerda, Lucas Mineiro e Lucho Giménez, que cumpriram suspensão automática na quarta (3).