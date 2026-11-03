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Líder do 'Exército do Lula', deputado já foi cobrador de ônibus e precisou de bolsa para cursar Direito

Deputado ganhou projeção nacional ao criar canal de mensagens que reuniu mais de 10 milhões de pessoas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:03

André Janones, líder do 'Exército do Lula', já trabalhou como cobrador de ônibus
André Janones, líder do 'Exército do Lula', já trabalhou como cobrador de ônibus Crédito: Reprodução

Antes de se tornar deputado federal e ganhar destaque na campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao liderar o chamado “Exército do Lula”, André Janones (Rede-MG) trabalhou como cobrador de ônibus e precisou de uma bolsa de estudos para cursar Direito. A trajetória do parlamentar foi apresentada em reportagem do Fantástico.

Natural de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Janones teve uma infância humilde. Antes de ingressar na política, trabalhou como cobrador de ônibus e conseguiu uma bolsa de estudos para se formar em Direito. Depois de concluir a graduação, chegou a exercer a advocacia, mas abandonou a profissão para se dedicar à vida política.

O antes e depois do deputado federal André Janones

André Janones antes por Reprodução/Instagram
O antes e depois do deputado federal André Janones por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Agência Câmara
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones antes por Reprodução/Instagram
André Janones por Reprodução/Instagram
André Janones comemora volta aos treinos por Reprodução/Instagram
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André Janones antes por Reprodução/Instagram

A primeira disputa eleitoral de Janones ocorreu em 2016, quando concorreu à Prefeitura de Ituiutaba, mas não conseguiu se eleger. Dois anos depois, conquistou seu primeiro mandato como deputado federal. Nas eleições de 2026, foi reeleito para o terceiro mandato na Câmara dos Deputados.

O parlamentar ganhou projeção nacional durante a campanha presidencial de Lula, quando criou o “Exército do Lula”, um canal em aplicativo de mensagens que reuniu mais de 10 milhões de pessoas em três semanas. Após o primeiro turno, Janones intensificou a mobilização em torno da candidatura petista.

Naquele período, chegou a percorrer cerca de 2 mil quilômetros por semana de carro para manter o acesso à internet durante as viagens. “Eu tava rodando 2 mil quilômetros por semana de carro, porque eu não tava pegando avião pra não ficar sem internet”, relatou. O deputado também mostrou que passava, em média, 11 horas e 2 minutos por dia utilizando o celular.

Curiosidades sobre André Janones

Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é líder do 'Exército de Lula' por Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones foi eleito deputado federal com 78 mil votos por Divulgação/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é deputado eleito por Minas Gerais por Cleia Vianna/Câmara dos Deputados
André Janones por Paulo Sergio/Agência Câmara
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Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução

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Lula Líder Exército

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