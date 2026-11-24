DETENTO

Líder do PCC aciona Justiça após perder foto da família e ser impedido de abraçar parentes

Marcílio Alves Feitosa, conhecido como Tranca, pediu devolução de fotografia retirada de sua cela em presídio de segurança máxima

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:11

Líder do PCC aciona Justiça após perder foto da família e ser impedido de abraçar parentes Crédito: Reprodução

Apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Ceará, Marcílio Alves Feitosa, conhecido como Tranca, acionou a Justiça após ter uma fotografia da família retirada de sua cela e ser impedido de abraçar parentes ao fim das visitas em um presídio de segurança máxima.

Condenado a 58 anos e oito meses de prisão por ordenar um duplo homicídio, ele está custodiado na Unidade Prisional de Segurança Máxima, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. As informações são do Metrópoles.

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Documentos mostram que a Justiça determinou a devolução da fotografia familiar retirada da cela do detento. As restrições foram questionadas pela defesa, que também denunciou mudanças nas condições de custódia do preso.

Segundo petição apresentada em 13 de junho de 2025, Marcílio foi colocado sozinho na última cela da Ala B após uma intervenção de policiais penais, realizada em 13 de maio daquele ano. A advogada Sabrina Valéria Melo Peres Portela afirmou que, além de perder a fotografia, o detento passou a tomar banho de sol em um espaço reduzido e deixou de receber autorização para abraçar familiares.

A defesa alegou que as medidas representavam tratamento diferente daquele dispensado a outros presos e pediu providências à Justiça. Em decisão posterior, a magistrada determinou a devolução imediata da fotografia e ordenou que a direção da unidade avaliasse a possibilidade de o detento voltar a dividir cela.