LITORAL DE SP

Líder do PCC é preso ao desembarcar de cruzeiro em Santos

Ele havia embarcado havia quatro dias

Apontado como um dos líderes do PCC, Rogério Faria da Silva, o Morcegão, foi preso quando desembarcava de um cruzeiro em Santos, no litoral de São Paulo, ao lado de outros dois suspeitos, que também foram detidos. As prisões aconteceram na quinta-feira (26).