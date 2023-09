Lira pauta MP dos Ministérios no plenário da Câmara, e deputados iniciam discussão

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou nesta quarta-feira, 31, no plenário da Casa a Medida Provisória (MP) que reestrutura a Esplanada dos Ministérios. A votação estava prevista para ocorrer ontem, mas foi adiada diante do risco de derrota, em meio a reclamações de deputados sobre a demora na liberação de emendas. O dia foi de intensas articulações. Ao chegar à Câmara, Lira disse que um eventual resultado negativo seria culpa do Executivo diante da insatisfação generalizada de parlamentares com a articulação política.