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Locais de prova do Enem 2026 são divulgados; veja como consultar o seu

Cartão de Confirmação está disponível na Página do Participante e reúne informações como endereço da prova, número de inscrição e horários do exame, marcado para 8 e 15 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:36

Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Versão em áudio
Locais de prova do Enem 2026 são divulgados; veja como consultar o seu Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar onde farão as provas. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou nesta terça-feira (27) os locais de aplicação do exame. A consulta deve ser feita pela internet, na Página do Participante.

Para conferir o endereço, o candidato precisa acessar a plataforma e abrir o Cartão de Confirmação de Inscrição. Além do local de prova, o documento informa o número de inscrição, as datas e os horários do exame. Também registra se o participante tem direito a atendimento especializado ou ao uso do nome social, quando solicitado e aprovado. O acesso pode ser feito pela Página do Participante do Enem. O Inep também disponibiliza informações sobre o exame em seu site oficial.

Enem 2026

Sala de aula por Agência i7
Alunos estudando por Agência i7
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Resolução de simulado por Agência i7
Aluno treinando redação para o Enem por Agência i7
Aluno treinando redação por Agência i7
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Quando serão as provas do Enem 2026?

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, nas 27 unidades da Federação. No primeiro dia, os participantes farão a redação e as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No segundo dia, será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Cada área do conhecimento terá 45 questões.

Para que serve a nota do Enem?

Criado em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, o Enem passou a ser utilizado, a partir de 2009, também como forma de acesso ao ensino superior. Em 2026, o exame também passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando sua participação na avaliação da qualidade do ensino médio no país.

Os resultados podem ser utilizados para disputar vagas em instituições de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e para concorrer a bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni). A nota também pode ser usada em processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras vigentes.

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