EDUCAÇÃO

Locais de prova do Enem 2026 são divulgados; veja como consultar o seu

Cartão de Confirmação está disponível na Página do Participante e reúne informações como endereço da prova, número de inscrição e horários do exame, marcado para 8 e 15 de novembro

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:36

Locais de prova do Enem 2026 são divulgados; veja como consultar o seu Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar onde farão as provas. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou nesta terça-feira (27) os locais de aplicação do exame. A consulta deve ser feita pela internet, na Página do Participante.

Para conferir o endereço, o candidato precisa acessar a plataforma e abrir o Cartão de Confirmação de Inscrição. Além do local de prova, o documento informa o número de inscrição, as datas e os horários do exame. Também registra se o participante tem direito a atendimento especializado ou ao uso do nome social, quando solicitado e aprovado. O acesso pode ser feito pela Página do Participante do Enem. O Inep também disponibiliza informações sobre o exame em seu site oficial.

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Quando serão as provas do Enem 2026?

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, nas 27 unidades da Federação. No primeiro dia, os participantes farão a redação e as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No segundo dia, será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Cada área do conhecimento terá 45 questões.

Para que serve a nota do Enem?

Criado em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, o Enem passou a ser utilizado, a partir de 2009, também como forma de acesso ao ensino superior. Em 2026, o exame também passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando sua participação na avaliação da qualidade do ensino médio no país.