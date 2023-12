Loja do McDonald's é depredada no centro de SP por grupo de entregadores

Uma unidade do McDonald’s na região da Avenida São João com a Avenida Ipiranga, no centro da capital paulista, foi alvo de depredação e vandalismo na noite de segunda-feira, 4. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), profissionais que fazem entrega de comida por aplicativo se juntaram para depredar a lanchonete, após desentendimento com funcionários.



"Os dois policiais de patrulhamento de rua presentes no local, assim que identificaram o tumulto, solicitaram reforço para dispersar os agressores, que estavam em maior número, já que eles não possuíam equipamento de menor potencial ofensivo para controlar o tumulto", afirmou a SSP.