INDENIZAÇÃO

Lojas colocam som alto, atrapalham trabalho de advogado e são condenadas pela Justiça

Estabelecimentos deverão controlar o volume da música e pagar R$ 3 mil por danos morais

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:14

Justiça Crédito: Reprodução/ TJSP

Duas lojas varejistas foram condenadas pela Justiça a indenizar um advogado após o som alto reproduzido nos estabelecimentos prejudicar as atividades profissionais dele, em Joinville, Santa Catarina. A decisão do 1º Juizado Especial Cível da comarca, divulgada na quinta-feira (22), determina o controle do volume da música e o pagamento solidário de R$ 3 mil por danos morais.

Segundo o processo, o advogado trabalha em uma sala comercial no Centro de Joinville, em frente às lojas. Ele relatou que, desde fevereiro de 2025, os estabelecimentos reproduziam músicas em volume elevado durante o horário comercial, com caixas de som direcionadas para a rua. O barulho prejudicava a concentração, o atendimento a clientes e a realização de audiências.

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As empresas negaram irregularidades. Uma delas alegou que não havia comprovação de que o som ultrapassava os limites legais. A outra apresentou documentos de fiscalização e um laudo acústico com medições realizadas em dezembro de 2024. Ao analisar o caso, o magistrado considerou que vídeos, depoimentos de testemunhas e documentos administrativos demonstraram a emissão frequente de som e a interferência no trabalho do advogado. O juiz também observou que o laudo acústico era anterior ao período relatado na ação e não afastava as demais provas.

Na decisão, o magistrado destacou que o direito ao sossego também protege imóveis destinados ao trabalho e que estabelecimentos comerciais devem respeitar os direitos de terceiros. Segundo ele, a interferência recorrente ultrapassou os transtornos comuns da convivência, mesmo sem comprovação de danos à saúde ou prejuízos econômicos específicos.