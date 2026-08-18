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Grandes lojas de importados do Paraguai passam a fazer entregas no Brasil pelos Correios

Acordo permite que brasileiros comprem eletrônicos e importados pela internet e recebam em casa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12:43

Cellshop
Cellshop Crédito: Reprodução

Os Correios iniciaram uma nova operação em parceria com duas grandes varejistas de Ciudad del Este, no Paraguai, destino frequente de brasileiros que atravessam a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná. O acordo envolve a Cellshop e a New Zone Importados, empresas conhecidas pela comercialização de eletrônicos e produtos importados. A informação foi divulgada pela revista Veja. 

Com a novidade, consumidores no Brasil podem fazer pedidos diretamente pelos sites das duas lojas e receber as encomendas em qualquer endereço do país. O transporte será realizado por meio do Correios Packet, modalidade da estatal voltada para remessas internacionais.

Segundo os Correios, as duas varejistas estão autorizadas a vender para o mercado brasileiro e fazem parte do Remessa Conforme, programa da Receita Federal que estabelece regras para empresas de comércio eletrônico que informam previamente os dados das importações.

A adesão ao programa também interfere na tributação das compras. Desde maio, as importações de até US$ 50 realizadas pelas plataformas participantes estão temporariamente sem cobrança do imposto federal que ficou conhecida como "taxa das blusinhas".

Mesmo com a suspensão do imposto federal, as compras continuam sujeitas ao ICMS. Antes da mudança, as importações de até US$ 50 feitas por empresas do Remessa Conforme tinham alíquota de 20%. Para plataformas que não aderiram ao programa, a cobrança do imposto de importação permanece em 60%, independentemente do valor da compra.

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