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Lote de leite condensado de marca famosa é interditado por secretaria

Um dos lotes do produto da marca Italac sofreu interdição cautelar no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:19

Leite Condensado
Leite Condensado Crédito: Freepik

Um lote de leite condensado da marca Italac sofreu interdição cautelar determinada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). O lote M6, com validade em 4 de dezembro de 2026, teve a comercialização, distribuição e manipulação suspensas em todo o estado. Nesta sexta-feira (25), a Vigilância Sanitária do município de Campos dos Goytacazes voltou a alertar estabelecimentos e consumidores sobre a interdição.

A medida foi determinada pela SES-RJ por meio da Portaria SES/SUBVAPS nº 236, publicada em 18 de agosto de 2026. A decisão ocorreu após um laudo de análise fiscal apresentar resultado insatisfatório em ensaio de microbiologia.

A análise apontou resultado insatisfatório no ensaio de Contagem de Estafilococos Coagulase-Positiva, teste que verifica a presença de bactérias com potencial de causar doenças e produzir toxinas, além de indicar possíveis problemas relacionados às condições higiênico-sanitárias do alimento.

A determinação estabeleceu a retirada do lote M6 da exposição aos consumidores e suspende a comercialização, distribuição e manipulação do produto, fabricado pela Goiás Minas Indústria de Laticínios.

A medida é válida exclusivamente para o lote M6 e não se aplica aos demais produtos da marca.

A orientação para quem comprou o produto é conferir o número do lote na embalagem e, caso seja o M6, com a validade indicada, interromper o consumo e guardar a embalagem.

O consumidor pode procurar o estabelecimento onde realizou a compra ou entrar em contato com a fabricante para obter informações sobre troca ou reembolso.

A interdição é preventiva e temporária. A liberação do lote dependerá da avaliação da autoridade sanitária após a apresentação de esclarecimentos, adoção de medidas corretivas e realização de novos laudos pela empresa responsável.

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