Lote de leite condensado de marca famosa é interditado por secretaria

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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:19
A medida foi determinada pela SES-RJ por meio da Portaria SES/SUBVAPS nº 236, publicada em 18 de agosto de 2026. A decisão ocorreu após um laudo de análise fiscal apresentar resultado insatisfatório em ensaio de microbiologia.
A análise apontou resultado insatisfatório no ensaio de Contagem de Estafilococos Coagulase-Positiva, teste que verifica a presença de bactérias com potencial de causar doenças e produzir toxinas, além de indicar possíveis problemas relacionados às condições higiênico-sanitárias do alimento.
A determinação estabeleceu a retirada do lote M6 da exposição aos consumidores e suspende a comercialização, distribuição e manipulação do produto, fabricado pela Goiás Minas Indústria de Laticínios.
A medida é válida exclusivamente para o lote M6 e não se aplica aos demais produtos da marca.
A orientação para quem comprou o produto é conferir o número do lote na embalagem e, caso seja o M6, com a validade indicada, interromper o consumo e guardar a embalagem.
O consumidor pode procurar o estabelecimento onde realizou a compra ou entrar em contato com a fabricante para obter informações sobre troca ou reembolso.
A interdição é preventiva e temporária. A liberação do lote dependerá da avaliação da autoridade sanitária após a apresentação de esclarecimentos, adoção de medidas corretivas e realização de novos laudos pela empresa responsável.