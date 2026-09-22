PREVENÇÃO

Lote de leite é interditado após resultado insatisfatório em análise

Lote 31 do leite Glória apresentou resultado insatisfatório em análise realizada pelo Lacen-RJ e foi interditado no estado

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:17

Um dos lotes de Leite UHT Integral da marca Glória sofreu interdição cautelar Crédito: Reprodução

Um dos lotes de Leite UHT Integral da marca Glória sofreu interdição cautelar após uma análise apresentar resultado insatisfatório. A medida foi determinada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e é válida em todo o estado. Além da interdição, a secretaria determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso do lote específico.



Segundo a Vigilância Sanitária (Visa) de Campos dos Goytacazes, o lote afetado é o de número 31, fabricado em 18 de junho de 2026, com validade até 15 de outubro de 2026.

O produto é comercializado em embalagem Tetra Pak de um litro e tem como fabricante a Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda. O CORREIO entrou em contato com a empresa para solicitar um posicionamento e aguarda retorno.

A medida foi determinada por meio da Portaria SES/SUBVAPS nº 240, publicada em 14 de setembro. A interdição cautelar ocorreu após análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), que apresentou resultado insatisfatório no ensaio de Contagem de Aeróbios Mesófilos Viáveis. O teste avalia a presença de microrganismos, como bactérias, leveduras e fungos, que podem se desenvolver no produto.

Diante do resultado, foi determinada a retirada preventiva do lote identificado como medida de proteção à saúde da população.

A Vigilância Sanitária de Campos dos Goytacazes orienta os estabelecimentos comerciais a retirarem imediatamente o lote interditado da exposição ao consumidor. Também estão suspensas a comercialização, a distribuição e a manipulação do produto correspondente ao lote indicado na portaria. O descumprimento da determinação configura infração sanitária e está sujeito às sanções previstas na legislação vigente.