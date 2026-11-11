SEM DINHEIRO

Loteria enfrenta crise e deixa ganhadores sem receber prêmios de até R$ 160 mil

Impasse envolvendo empresa responsável pelo processamento dos pagamentos impede que apostadores recebam valores; cerca de R$ 600 mil estão pendentes

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:45

Loteria enfrenta crise e deixa ganhadores sem receber prêmios de até R$ 160 mil Crédito: Agência Brasil

Ganhadores do Rio de Prêmios estão enfrentando dificuldades para receber os valores de apostas premiadas nas últimas semanas. Os prêmios chegam a R$ 160 mil, mas os pagamentos estão paralisados em meio a um impasse envolvendo a empresa responsável pelo processamento das transações.

O Rio de Prêmios é um produto de loteria autorizado pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) e distribuído pela Via Loterias. A empresa tem cerca de R$ 1 milhão retido na RioPag, responsável pelo processamento dos pagamentos. Desse total, aproximadamente R$ 600 mil correspondem a valores que deveriam ter sido repassados aos ganhadores. As informações são do Metrópoles.

A situação se agravou após o CNPJ da RioPag ser suspenso. A Loterj não informou o motivo da suspensão. Há suspeita de que a medida possa ter relação com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu, em 23 de outubro, as atividades de empresas ligadas ao advogado Willer Tomaz.

A RioPag já havia enfrentado problemas anteriormente, quando cerca de R$ 20 milhões em recursos públicos estaduais ficaram indisponíveis. Na ocasião, a Loterj rescindiu administrativamente o contrato com a empresa, mas uma decisão judicial permitiu que ela continuasse operando.

Willer Tomaz nega ser proprietário da RioPag.