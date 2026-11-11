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Loteria enfrenta crise e deixa ganhadores sem receber prêmios de até R$ 160 mil

Impasse envolvendo empresa responsável pelo processamento dos pagamentos impede que apostadores recebam valores; cerca de R$ 600 mil estão pendentes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:45

Loteria enfrenta crise e deixa ganhadores sem receber prêmios de até R$ 160 mil
Loteria enfrenta crise e deixa ganhadores sem receber prêmios de até R$ 160 mil Crédito: Agência Brasil

Ganhadores do Rio de Prêmios estão enfrentando dificuldades para receber os valores de apostas premiadas nas últimas semanas. Os prêmios chegam a R$ 160 mil, mas os pagamentos estão paralisados em meio a um impasse envolvendo a empresa responsável pelo processamento das transações.

O Rio de Prêmios é um produto de loteria autorizado pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) e distribuído pela Via Loterias. A empresa tem cerca de R$ 1 milhão retido na RioPag, responsável pelo processamento dos pagamentos. Desse total, aproximadamente R$ 600 mil correspondem a valores que deveriam ter sido repassados aos ganhadores. As informações são do Metrópoles. 

A situação se agravou após o CNPJ da RioPag ser suspenso. A Loterj não informou o motivo da suspensão. Há suspeita de que a medida possa ter relação com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu, em 23 de outubro, as atividades de empresas ligadas ao advogado Willer Tomaz.

A RioPag já havia enfrentado problemas anteriormente, quando cerca de R$ 20 milhões em recursos públicos estaduais ficaram indisponíveis. Na ocasião, a Loterj rescindiu administrativamente o contrato com a empresa, mas uma decisão judicial permitiu que ela continuasse operando.

Willer Tomaz nega ser proprietário da RioPag. 

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

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