Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Loteria Federal 6092 hoje: confira o resultado deste domingo (16)

Sorteio aconteceu pouco depois das 11h30

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:38

Loteria Federal
Loteria Federal Crédito: Divulgação

O concurso 6092 da Loteria Federal será realizado neste domingo (16), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A extração desta semana é uma edição especial da ENRICOU, que distribui mais de R$ 3,4 milhões em prêmios.  

Os cinco principais bilhetes sorteados serão divulgados após a realização da extração. O resultado será atualizado com os números premiados assim que houver confirmação oficial.

Bilhetes sorteados na Loteria Federal 6092

1° prêmio: Bilhete 052745. PIRACICABA/SP. Prêmio de R$ 1.350.000,00

2° prêmio: Bilhete 069744. GOVERNADOR VALADARES/MG. Prêmio de R$ 40.000,00

3° prêmio: Bilhete 053467. SAO PAULO/SP. Prêmio de R$ 30.000,00

4° prêmio: Bilhete 064337. BELO HORIZONTE/MG. Prêmio de R$ 20.000,00

5° prêmio: Bilhete 004461. SAO PAULO/SP. Prêmio de R$ 17.339,00

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
1 de 12
Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Como funciona

Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.

Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.

O concurso 6092 é realizado após uma mudança no calendário das Loterias Caixa. Desde julho, os sorteios que eram feitos aos sábados passaram para os domingos.

Mais recentes

Imagem - Após repercussão, Pablo Marçal diz que patrimônio de R$ 7,4 bilhões declarado ao TSE está errado

Após repercussão, Pablo Marçal diz que patrimônio de R$ 7,4 bilhões declarado ao TSE está errado
Imagem - Advogado preso, traição e marido cúmplice: a investigação sobre a PM suspeita de matar colega do próprio batalhão

Advogado preso, traição e marido cúmplice: a investigação sobre a PM suspeita de matar colega do próprio batalhão
Imagem - Padre Júlio continua proibido de usar as redes e fazer lives; entenda decisão

Padre Júlio continua proibido de usar as redes e fazer lives; entenda decisão