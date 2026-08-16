SORTE GRANDE

Loteria Federal 6092 hoje: confira o resultado deste domingo (16)

Sorteio aconteceu pouco depois das 11h30

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:38

Loteria Federal Crédito: Divulgação

O concurso 6092 da Loteria Federal será realizado neste domingo (16), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A extração desta semana é uma edição especial da ENRICOU, que distribui mais de R$ 3,4 milhões em prêmios.

Os cinco principais bilhetes sorteados serão divulgados após a realização da extração. O resultado será atualizado com os números premiados assim que houver confirmação oficial.

Bilhetes sorteados na Loteria Federal 6092

1° prêmio: Bilhete 052745. PIRACICABA/SP. Prêmio de R$ 1.350.000,00

2° prêmio: Bilhete 069744. GOVERNADOR VALADARES/MG. Prêmio de R$ 40.000,00

3° prêmio: Bilhete 053467. SAO PAULO/SP. Prêmio de R$ 30.000,00

4° prêmio: Bilhete 064337. BELO HORIZONTE/MG. Prêmio de R$ 20.000,00

5° prêmio: Bilhete 004461. SAO PAULO/SP. Prêmio de R$ 17.339,00

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Como funciona

Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.

Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.