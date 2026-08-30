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Loteria Federal 6096 hoje: confira o resultado deste domingo (30)

O sorteio foi realizado pouco depois das 11h30

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:52

Federal Uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto
Loteria Federal Crédito: Divulgação

O concurso de extração 6096-8 da Loteria Federal foi realizado neste domingo (30), por volta das 11h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Confira os números sorteados na Loteria Federal:

  • 5º prêmio - Extração 6096-8 - Globo 1: 4 - Globo 2: 7 - Globo 3: 8 - Globo 4: 5 - Globo 5: 9

47859

  • 4º prêmio (R$25 mil) - Extração 6096-8 - Globo 1: 1 - Globo 2: 0 - Globo 3: 3 - Globo 4: 7 - Globo 5: 3

10373

  • 3º prêmio (R$30 mil) - Extração 6096-8 - Globo 1: 1 - Globo 2: 7 - Globo 3: 1 - Globo 4: 8 - Globo 5 - 1

17181

  • 2º prêmio (R$35 mil) - Extração 6096-8 - Globo 1: 4 - Globo 2: 9 - Globo 3: 3 - Globo 4: 1 - Globo 5 - 4

49314

  • 1º prêmio (R$500 mil) - Extração 6096-8 - Globo 1: 0 - Globo 2: 8 - Globo 3: 9 - Globo 4: 3 - Globo 5 - 2

08932

Como funciona

Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.

Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.

O concurso 6092 é realizado após uma mudança no calendário das Loterias Caixa. Desde julho, os sorteios que eram feitos aos sábados passaram para os domingos.

Tags:

Loteria

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