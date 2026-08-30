Loteria Federal 6096 hoje: confira o resultado deste domingo (30)

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Thais Borges
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:52
O concurso de extração 6096-8 da Loteria Federal foi realizado neste domingo (30), por volta das 11h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
Confira os números sorteados na Loteria Federal:
47859
10373
17181
49314
08932
Como funciona
Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.
Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.
O concurso 6092 é realizado após uma mudança no calendário das Loterias Caixa. Desde julho, os sorteios que eram feitos aos sábados passaram para os domingos.