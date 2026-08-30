BILHETES

Loteria Federal 6096 hoje: confira o resultado deste domingo (30)

O sorteio foi realizado pouco depois das 11h30

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:52

Loteria Federal Crédito: Divulgação

O concurso de extração 6096-8 da Loteria Federal foi realizado neste domingo (30), por volta das 11h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Confira os números sorteados na Loteria Federal:

5º prêmio - Extração 6096-8 - Globo 1: 4 - Globo 2: 7 - Globo 3: 8 - Globo 4: 5 - Globo 5: 9

47859

4º prêmio (R$25 mil) - Extração 6096-8 - Globo 1: 1 - Globo 2: 0 - Globo 3: 3 - Globo 4: 7 - Globo 5: 3

10373

3º prêmio (R$30 mil) - Extração 6096-8 - Globo 1: 1 - Globo 2: 7 - Globo 3: 1 - Globo 4: 8 - Globo 5 - 1

17181

2º prêmio (R$35 mil) - Extração 6096-8 - Globo 1: 4 - Globo 2: 9 - Globo 3: 3 - Globo 4: 1 - Globo 5 - 4

49314

1º prêmio (R$500 mil) - Extração 6096-8 - Globo 1: 0 - Globo 2: 8 - Globo 3: 9 - Globo 4: 3 - Globo 5 - 2

08932

Como funciona

Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.

Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.