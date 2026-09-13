Loteria Federal 6100 hoje: confira o resultado deste domingo (13)

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:27
O concurso 6100 da Loteria Federal será realizado a partir das 11h deste domingo (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O primeiro prêmio será de R$ 500 mil.
Os cinco bilhetes contemplados nas faixas principais serão divulgados neste espaço após a realização da extração.
No concurso anterior, sorteado na quarta-feira (9), o bilhete 064423 recebeu o prêmio principal de R$ 500 mil. Os demais números contemplados foram 083481, 037422, 027068 e 057566.
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Diferentemente das loterias numéricas, a Federal não exige que o jogador escolha dezenas em um volante. O apostador compra um bilhete previamente numerado, inteiro ou em frações. Caso seja premiado, o valor recebido será proporcional à quantidade de frações adquiridas.
Além dos cinco prêmios principais, a modalidade oferece possibilidades de ganho por aproximação e pelas terminações de milhar, centena, dezena ou unidade dos números sorteados.
Qual é a origem da Loteria Federal?
A Loteria Federal está entre as modalidades mais tradicionais do país e é administrada pela Caixa Econômica Federal desde 1962. O jogo preserva o formato de bilhetes numerados e realiza extrações regulares às quartas-feiras e aos domingos, além de concursos especiais.
O que acontece com os prêmios não retirados?
Os ganhadores têm até 90 dias após a data da extração para resgatar o prêmio. Passado esse período, o bilhete perde a validade e o dinheiro não retirado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).