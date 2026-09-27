Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Loteria Federal 6104 hoje: confira o resultado deste domingo (27)

Concurso tem prêmio principal de R$ 500 mil

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 10:30

Loteria Federal
Loteria Federal Crédito: Divulgação

O concurso 6104 da Loteria Federal vai ser sorteado a partir das 11h deste domingo (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 500 mil. 

Os bilhetes sorteados vão ser divulgados aqui assim que estiverem disponíveis.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
1 de 12
Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Diferentemente das loterias numéricas, a Federal não exige que o jogador escolha dezenas em um volante. O apostador compra um bilhete previamente numerado, inteiro ou em frações. Caso seja premiado, o valor recebido será proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Além dos cinco prêmios principais, a modalidade oferece possibilidades de ganho por aproximação e pelas terminações de milhar, centena, dezena ou unidade dos números sorteados.

Qual é a origem da Loteria Federal?

A Loteria Federal está entre as modalidades mais tradicionais do país e é administrada pela Caixa Econômica Federal desde 1962. O jogo preserva o formato de bilhetes numerados e realiza extrações regulares às quartas-feiras e aos domingos, além de concursos especiais.

O que acontece com os prêmios não retirados?

Os ganhadores têm até 90 dias após a data da extração para resgatar o prêmio. Passado esse período, o bilhete perde a validade e o dinheiro não retirado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Tags:

Loteria

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias deste domingo (27/09)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias deste domingo (27/09)
Imagem - Após 114 anos, processo sobre área de 1,7 milhão de m² onde vivem milhares de famílias chega ao fim sem definir dono

Após 114 anos, processo sobre área de 1,7 milhão de m² onde vivem milhares de famílias chega ao fim sem definir dono
Imagem - Dia de Sorte 1308 hoje: confira o resultado deste domingo (27)

Dia de Sorte 1308 hoje: confira o resultado deste domingo (27)