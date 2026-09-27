Loteria Federal 6104 hoje: confira o resultado deste domingo (27)

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 10:30
O concurso 6104 da Loteria Federal vai ser sorteado a partir das 11h deste domingo (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 500 mil.
Os bilhetes sorteados vão ser divulgados aqui assim que estiverem disponíveis.
Conheça todas as loterias da Caixa
Diferentemente das loterias numéricas, a Federal não exige que o jogador escolha dezenas em um volante. O apostador compra um bilhete previamente numerado, inteiro ou em frações. Caso seja premiado, o valor recebido será proporcional à quantidade de frações adquiridas.
Além dos cinco prêmios principais, a modalidade oferece possibilidades de ganho por aproximação e pelas terminações de milhar, centena, dezena ou unidade dos números sorteados.
Qual é a origem da Loteria Federal?
A Loteria Federal está entre as modalidades mais tradicionais do país e é administrada pela Caixa Econômica Federal desde 1962. O jogo preserva o formato de bilhetes numerados e realiza extrações regulares às quartas-feiras e aos domingos, além de concursos especiais.
O que acontece com os prêmios não retirados?
Os ganhadores têm até 90 dias após a data da extração para resgatar o prêmio. Passado esse período, o bilhete perde a validade e o dinheiro não retirado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).