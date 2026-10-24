RESULTADO

Loteria Federal 6112 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

Concurso sorteado neste sábado (24) distribui mais de R$ 1,5 milhão em prêmios; confira os bilhetes contemplados

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:43

Loteria Federal Crédito: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 6112 da Loteria Federal, com mais de R$ 1,5 milhão em premiações. A extração aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Diferentemente de modalidades como Mega-Sena e Lotofácil, a Loteria Federal não exige que o apostador escolha dezenas. Para participar, basta adquirir um bilhete numerado, que concorre aos prêmios distribuídos em cada extração.

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Confira o resultado da Loteria Federal 6112:

1º prêmio: 64.383 (R$ 1.350.000)

2º prêmio: 47.006 (R$ 40.000)

3º prêmio: 15.140 (R$ 30.000)

4º prêmio: 34.147 (R$ 20.000)

5º prêmio: 09.305 (R$ 17.339,00)

Além dos cinco prêmios principais, a Loteria Federal contempla bilhetes que se enquadram em outras modalidades de premiação, como milhar, centena, dezena, aproximações e unidade do primeiro prêmio, conforme as regras da Caixa.

O bilhete inteiro custa R$ 40 e é dividido em dez frações, vendidas individualmente por R$ 4. O valor recebido pelo ganhador é proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Isso significa que quem compra apenas uma fração de um bilhete premiado recebe um décimo do valor correspondente. Já o apostador que possui todas as dez frações tem direito ao prêmio integral.

A Loteria Federal também se diferencia por permitir que o jogador saiba antecipadamente o número com o qual está concorrendo, já que ele vem impresso no bilhete adquirido.