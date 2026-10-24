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Loteria Federal 6112 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

Concurso sorteado neste sábado (24) distribui mais de R$ 1,5 milhão em prêmios; confira os bilhetes contemplados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:43

Federal Uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto
Loteria Federal Crédito: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 6112 da Loteria Federal, com mais de R$ 1,5 milhão em premiações. A extração aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Diferentemente de modalidades como Mega-Sena e Lotofácil, a Loteria Federal não exige que o apostador escolha dezenas. Para participar, basta adquirir um bilhete numerado, que concorre aos prêmios distribuídos em cada extração.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Confira o resultado da Loteria Federal 6112:

1º prêmio: 64.383 (R$ 1.350.000)

2º prêmio: 47.006 (R$ 40.000)

3º prêmio: 15.140 (R$ 30.000)

4º prêmio: 34.147 (R$ 20.000)

5º prêmio: 09.305 (R$ 17.339,00)

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Além dos cinco prêmios principais, a Loteria Federal contempla bilhetes que se enquadram em outras modalidades de premiação, como milhar, centena, dezena, aproximações e unidade do primeiro prêmio, conforme as regras da Caixa.

O bilhete inteiro custa R$ 40 e é dividido em dez frações, vendidas individualmente por R$ 4. O valor recebido pelo ganhador é proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Isso significa que quem compra apenas uma fração de um bilhete premiado recebe um décimo do valor correspondente. Já o apostador que possui todas as dez frações tem direito ao prêmio integral.

A Loteria Federal também se diferencia por permitir que o jogador saiba antecipadamente o número com o qual está concorrendo, já que ele vem impresso no bilhete adquirido.

A Caixa Econômica Federal divulgará os valores oficiais das premiações e a relação dos bilhetes contemplados após a apuração do concurso.

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