Loteria Federal 6118 hoje: confira o resultado deste domingo (15)

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Wendel de Novais
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 08:28
O concurso de extração 6118 da Loteria Federal vai ser sorteado na manhã deste domingo (15), por volta das 11h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
Os bilhetes sorteados serão publicados aqui assim que estiverem disponíveis
4º prêmio
Como funciona
Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.
Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.
O concurso 6092 é realizado após uma mudança no calendário das Loterias Caixa. Desde julho, os sorteios que eram feitos aos sábados passaram para os domingos.