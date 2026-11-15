BILHETES

Loteria Federal 6118 hoje: confira o resultado deste domingo (15)

O sorteio vai ser realizado pouco depois das 11h30

Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 08:28

Loteria Federal Crédito: Divulgação

O concurso de extração 6118 da Loteria Federal vai ser sorteado na manhã deste domingo (15), por volta das 11h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Os bilhetes sorteados serão publicados aqui assim que estiverem disponíveis

5º prêmio









4º prêmio









3º prêmio









2º prêmio









1º prêmio









Como funciona

Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.

Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.