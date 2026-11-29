BILHETES

Loteria Federal 6121-2 hoje: confira o resultado deste domingo (29)

O sorteio foi realizado pouco depois das 12h

Thais Borges

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 12:20

Loteria Federal Crédito: Divulgação

O concurso de extração 6121-2 da Loteria Federal foi realizado neste domingo (29), por volta das 12h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Confira os números sorteados na Loteria Federal:

5º prêmio

R$20.503



Globo 1: 5 - Globo 2: 3 - Globo 3: 7 - Globo 4: 7 - Globo 5 - 5

Número sorteado: 53775

4º prêmio

R$25 mil



Globo 1: 0 - Globo 2: 1 - Globo 3: 3 - Globo 4: 4 - Globo 5: 1

Número sorteado: 01341

3º prêmio

R$ 30 mil



Globo 1: 0 - Globo. 2: 2 - Globo 3: 6 - Globo 4: 5 - Globo 5: 9

Número sorteado: 02659

2º prêmio

R$ 35 mil



Globo 1: 8 - Globo 2: 1 - Globo 3: 1 - Globo 4: 4 - Globo 5: 0

Número sorteado: 81140

1º prêmio

R$ 500 mil



Globo 1: 1 - Globo 2: 2 - Globo 3: 2 - Globo 4: 0 - Globo 5: 4

Número sorteado: 12204

Como funciona

Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.

Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.