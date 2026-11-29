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Thais Borges
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 12:20
O concurso de extração 6121-2 da Loteria Federal foi realizado neste domingo (29), por volta das 12h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
Confira os números sorteados na Loteria Federal:
R$20.503
Globo 1: 5 - Globo 2: 3 - Globo 3: 7 - Globo 4: 7 - Globo 5 - 5
Número sorteado: 53775
4º prêmio
R$25 mil
Globo 1: 0 - Globo 2: 1 - Globo 3: 3 - Globo 4: 4 - Globo 5: 1
Número sorteado: 01341
R$ 30 mil
Globo 1: 0 - Globo. 2: 2 - Globo 3: 6 - Globo 4: 5 - Globo 5: 9
Número sorteado: 02659
R$ 35 mil
Globo 1: 8 - Globo 2: 1 - Globo 3: 1 - Globo 4: 4 - Globo 5: 0
Número sorteado: 81140
R$ 500 mil
Globo 1: 1 - Globo 2: 2 - Globo 3: 2 - Globo 4: 0 - Globo 5: 4
Número sorteado: 12204
Como funciona
Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.
Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.
Desde julho, os sorteios que eram feitos aos sábados passaram para os domingos.