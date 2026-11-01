BILHETES

Loteria Federal 6614-0 hoje: confira o resultado deste domingo (1)

O sorteio foi realizado pouco depois das 11h30

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 11:49

Loteria Federal Crédito: Divulgação

O concurso de extração 6114-0 da Loteria Federal foi realizado neste domingo (1), por volta das 11h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Confira os números sorteados na Loteria Federal:

5º prêmio

Globo 1: 3 - Globo 2: 0 - Globo 3: 0 - Globo 4: 2 - Globo 5: 2

Número sorteado: 30022

4º prêmio

Globo 1: 6 - Globo 2: 2 - Globo 3: 2 - Globo 4: 6 - Globo 5: 7

Número sorteado: 62267

3º prêmio

Globo 1: 2 - Globo 2: 4 - Globo 3: 3 - Globo 4: 8 - Globo 5: 9

Número sorteado: 24389

2º prêmio

Globo 1: 0 - Globo 2: 1 - Globo 3: 8 - Globo 4: 7 - Globo 5: 1

Número sorteado: 01871

1º prêmio

Globo 1: 5 - Globo 2: 6 - Globo 3: 3 - Globo 4: 3 - Globo 5 - 8

Número sorteado 56338

Como funciona

Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.

Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.