Loteria Federal 6614-0 hoje: confira o resultado deste domingo (1)

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Thais Borges
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 11:49
O concurso de extração 6114-0 da Loteria Federal foi realizado neste domingo (1), por volta das 11h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
Confira os números sorteados na Loteria Federal:
Globo 1: 3 - Globo 2: 0 - Globo 3: 0 - Globo 4: 2 - Globo 5: 2
Número sorteado: 30022
4º prêmio
Globo 1: 6 - Globo 2: 2 - Globo 3: 2 - Globo 4: 6 - Globo 5: 7
Número sorteado: 62267
Globo 1: 2 - Globo 2: 4 - Globo 3: 3 - Globo 4: 8 - Globo 5: 9
Número sorteado: 24389
Globo 1: 0 - Globo 2: 1 - Globo 3: 8 - Globo 4: 7 - Globo 5: 1
Número sorteado: 01871
Globo 1: 5 - Globo 2: 6 - Globo 3: 3 - Globo 4: 3 - Globo 5 - 8
Número sorteado 56338
Como funciona
Na Loteria Federal, o apostador compra bilhetes previamente numerados, que podem ser adquiridos inteiros ou em frações. Quando um bilhete é contemplado, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de frações compradas.
Além dos cinco prêmios principais, a modalidade também prevê outras formas de premiação, como aproximações e coincidências com partes dos números sorteados, conforme as regras da extração.
O concurso 6092 é realizado após uma mudança no calendário das Loterias Caixa. Desde julho, os sorteios que eram feitos aos sábados passaram para os domingos.