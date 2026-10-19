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Lotérica do 'Rei do Bolão' bate na trave em 11 apostas e fatura quase R$ 300 mil

Prêmios foram distribuídos entre quatro apostas simples e sete bolões

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16:14

Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena Crédito: Reprodução

A Loteria Aldeota, localizada em Fortaleza, premiou 11 apostas no concurso nº 3.071 da Mega-Sena, realizado no último domingo (18). A unidade pertence ao empresário Alessandro Montenegro, conhecido como “Rei do Bolão”.

A lotérica registrou R$ 296.037,67 em prêmios distribuídos entre quatro apostas simples e sete bolões. Confira os detalhes das apostas premiadas:

4 acertos — Simples — 1 aposta — R$ 1.339,55

4 acertos — Simples — 1 aposta — R$ 1.339,55

4 acertos — Simples — 1 aposta — R$ 1.339,55

4 acertos — Bolão — 56 cotas — R$ 13.395,20

4 acertos — Bolão — 56 cotas — R$ 13.395,20

4 acertos — Bolão — 63 cotas — R$ 20.093,22

4 acertos — Simples — 1 aposta — R$ 37.507,40

4 acertos — Bolão — 100 cotas — R$ 37.507,00

4 acertos — Bolão — 100 cotas — R$ 48.223,00

4 acertos — Bolão — 100 cotas — R$ 48.223,00

4 acertos — Bolão — 100 cotas — R$ 73.675,00

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal e transmitido pelo YouTube.

Conheça o Rei do Bolão

Conhecido entre os apostadores como o “Rei do Bolão”, Alessandro Montenegro voltou a ganhar destaque após a Lotérica Aldeota registrar uma aposta de R$ 27 milhões na Quina de São João, um mês depois de ele participar do bolão vencedor que faturou R$ 168 milhões no concurso especial que celebrou os 30 anos da Mega-Sena.

Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena

Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
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Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
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Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução

O empresário é proprietário da Lotérica Aldeota, em Fortaleza, estabelecimento que acumula um histórico de apostas premiadas em concursos milionários da Caixa Econômica Federal.

Nas redes sociais, Alessandro costuma divulgar campanhas dos bolões organizados pela lotérica e destacar as possibilidades de premiação. O estabelecimento ganhou notoriedade no Ceará por registrar apostas vencedoras em concursos de grande porte, incluindo um bolão que acertou as seis dezenas de uma Mega-Sena com prêmio estimado em cerca de R$ 200 milhões.

Segundo o perfil da lotérica, o estabelecimento lidera as vendas no Brasil e já distribuiu mais de R$ 340 milhões em prêmios aos apostadores.

Em maio, Montenegro também participou do grupo formado por 100 apostadores que acertaram as seis dezenas de um sorteio realizado na véspera.

Tags:

Ceará Fortaleza Lotéricas Bolão

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