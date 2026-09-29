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Lotérica do ‘Rei do Bolão’ soma 15 prêmios principais em 2026 e já distribuiu R$ 580 milhões

Loteria Aldeota, em Fortaleza, transformou atendimento por WhatsApp e delivery de bolões em modelo de negócio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:50

Lotérica do “Rei do Bolão” acertou duas Mega-Senas e 11 Lotofáceis só neste ano Crédito: Divulgação 

A Loteria Aldeota, em Fortaleza (CE), já registrou 15 prêmios principais em 2026 e acumula cerca de R$ 580 milhões distribuídos em premiações desde o início da operação. Comandada pelo empresário Alessandro Montenegro, de 54 anos, conhecido como “Rei do Bolão”, a empresa ganhou destaque ao estruturar um modelo de venda de bolões por WhatsApp e delivery.

Montenegro comprou a lotérica, localizada no bairro Aldeota, em 2005. Na época, o estabelecimento funcionava em um espaço de 80 metros quadrados e tinha cinco funcionários. A transformação do negócio ganhou força em fevereiro de 2020, quando a lotérica participou de um prêmio de cerca de R$ 105 milhões da Mega-Sena, dividido entre 35 clientes.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

"Ao acompanhar de perto a transformação proporcionada pelo prêmio na vida de dezenas de clientes, percebi o potencial do trabalho que vinha desenvolvendo. Passei a acreditar ainda mais no modelo de bolões e comecei também a participar deles", contou ao Uol. 

A pandemia também acelerou a digitalização do atendimento. A empresa passou a ampliar as vendas pelo WhatsApp e adotou o delivery, permitindo que os clientes recebessem os bolões em casa.

Atualmente, o processo também atende apostadores de outros estados. Os bilhetes podem ser enviados por Sedex ou permanecer armazenados no cofre da empresa até a data do sorteio. Segundo Montenegro, cerca de 85% dos clientes optam pela custódia dos bilhetes.

A Loteria Aldeota vende cerca de 70 mil cotas de bolões por mês e possui aproximadamente 50 mil clientes ativos. A empresa tem duas unidades em Fortaleza e emprega cerca de 100 pessoas. Em 2025, faturou R$ 57 milhões.

Prêmios em 2026

Somente até 24 de setembro, a lotérica registrou 15 prêmios principais em diferentes modalidades. Foram dois prêmios da Mega-Sena, um da Quina de São João, um do Dia de Sorte e 11 da Lotofácil.

Entre os maiores prêmios já registrados pela empresa estão R$ 169 milhões, em maio de 2026, divididos entre 100 clientes; R$ 166 milhões, em agosto deste ano, também para 100 apostadores; e os R$ 105 milhões da Mega-Sena de 2020, divididos entre 35 clientes.

Ao todo, segundo Montenegro, a lotérica já distribuiu aproximadamente R$ 580 milhões em prêmios, considerando premiações principais e secundárias.

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Lotofacil Mega-sena

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