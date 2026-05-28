LOTERIA

Lotofácil 3697 hoje: confira o resultado desta quinta-feira (28)

Prêmio estimado é de R$ 2 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:23

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

O concurso de nº 3697 do jogo lotérico Lotofácil será sorteado na noite desta quinta-feira (28), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

Os números sorteados serão divulgados a partir das 21h.

Lotofácil: como jogar

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Lotofácil: como sacar os prêmios

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.