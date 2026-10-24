RESULTADO

Lotofácil 3813 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

Concurso sorteado neste sábado (24) tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; confira as 15 dezenas

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:09

Lotofácil Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 3813 da Lotofácil, com prêmio principal estimado em R$ 2 milhões. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Uma das modalidades mais populares das loterias brasileiras, a Lotofácil oferece prêmios para quem acerta de 11 a 15 números. O prêmio principal é destinado aos apostadores que conseguem acertar todas as 15 dezenas sorteadas.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Confira o resultado da Lotofácil 3813:

04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 25

Quatro pessoas ganharam o prêmio principal e vão embolsar cerca de R$ 280 mil. Foram apostas feitas em Castanhal-PA, Teresina-PI, Campinas-SP e São Paulo-SP.

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Durante o sorteio, são extraídas 15 dezenas, e os jogadores que acertam pelo menos 11 números têm direito a uma premiação.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. A probabilidade de acertar todas as dezenas com um jogo mínimo é de uma em aproximadamente 3,2 milhões.

Além da aposta tradicional, os jogadores podem utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de bolões para dividir os custos e os possíveis prêmios.