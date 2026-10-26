RESULTADO

Lotofácil 3814 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (26)

Prêmio estimado é de R$ 5 milhões

Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:03

Lotofácil Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal vai sortear o concurso 3814 da Lotofácil, com prêmio principal estimado em R$ 5 milhões, nesta segunda-feira (26). O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Os números sorteados serão atualizados aqui.

Uma das modalidades mais populares das loterias brasileiras, a Lotofácil oferece prêmios para quem acerta de 11 a 15 números. O prêmio principal é destinado aos apostadores que conseguem acertar todas as 15 dezenas sorteadas.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Durante o sorteio, são extraídas 15 dezenas, e os jogadores que acertam pelo menos 11 números têm direito a uma premiação.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. A probabilidade de acertar todas as dezenas com um jogo mínimo é de uma em aproximadamente 3,2 milhões.

Além da aposta tradicional, os jogadores podem utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de bolões para dividir os custos e os possíveis prêmios.