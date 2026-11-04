RESULTADO

Lotofácil 3821 hoje: confira o resultado desta quarta-feira (4)

Prêmio estimado é de R$ 2 milhões

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18:29

Lotofácil Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal vai sortear o concurso nº 3821 da Lotofácil, com prêmio principal estimado em R$ 2 milhões, nesta quarta-feira (4). O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Os números serão atualizados aqui.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Durante o sorteio, são extraídas 15 dezenas, e os jogadores que acertam pelo menos 11 números têm direito a uma premiação.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. A probabilidade de acertar todas as dezenas com um jogo mínimo é de uma em aproximadamente 3,2 milhões.

Além da aposta tradicional, os jogadores podem utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de bolões para dividir os custos e os possíveis prêmios.