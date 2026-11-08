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Lotofácil 3824 hoje: confira o resultado deste domingo (8)

Prêmio estimado é de R$ 2 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 08:20

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal sorteia o concurso nº 3824 da Lotofácil, com prêmio principal estimado em R$ 2 milhões, neste domingo (8). O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Os números sorteados vão aparecer aqui.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Durante o sorteio, são extraídas 15 dezenas, e os jogadores que acertam pelo menos 11 números têm direito a uma premiação.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. A probabilidade de acertar todas as dezenas com um jogo mínimo é de uma em aproximadamente 3,2 milhões.

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Além da aposta tradicional, os jogadores podem utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de bolões para dividir os custos e os possíveis prêmios.

Os valores pagos aos ganhadores de 11, 12, 13, 14 e 15 acertos, assim como a quantidade de apostas premiadas, serão divulgados pela Caixa Econômica Federal após a apuração oficial do concurso.

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Lotofacil

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