BOLADA

Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 8,5 milhões nesta sexta-feira (27)

Concurso 3839 não teve ganhador na faixa principal

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06:43

Lotofácil Crédito: Shutterstock

A Lotofácil acumulou no concurso 3839, sorteado na noite desta quinta-feira (26), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou os 15 números, e o prêmio principal está estimado em R$ 8,5 milhões para o próximo sorteio, que acontece nesta sexta-feira (27). As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21 e 24.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 223 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.829,85 cada. Outras 8.659 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35, enquanto 98.199 bilhetes acertaram 12 dezenas e levaram R$ 14. Na faixa de 11 acertos, 499.845 apostas foram premiadas com R$ 7 cada. A arrecadação total do concurso foi de R$ 18.989.869,50.

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O próximo sorteio terá prêmio estimado em R$ 8,5 milhões. Também estão acumulados R$ 3.810.036,50 para o concurso de final zero, de número 3840, e R$ 27.431.428,50 destinados ao Sorteio Especial da Independência.