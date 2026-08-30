BAIANOS ENTRE ELES

Lotofácil: Bahia tem 23 apostas premiadas, enquanto três ganham quase R$ 1,3 milhão

Entre os baianos, oito dos apostadores que acertaram 14 números estão em Salvador

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12:46

Lotofácil Crédito: Divulgação

Três apostas levaram o prêmio máximo do concurso 3775 da Lotofácil, cujo sorteio foi realizado neste domingo (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Todas as três foram realizadas por meio de bilhetes físicos, sendo que duas foram bilhetes simples - na Casa Lotérica Escórcio, em Piripiri (PI) e na Loteria do Alto, em Teresópolis (RJ).

A terceira aposta foi de um bolão com cinco cotas na Lotérica Sorte Infinita, em São Paulo. Cada um dos três vencedores levará R$1.268.987.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Outras 412 apostas acertaram 14 números da Lotofácil e vão receber R$1.550,97. Entre essas, há pelo menos 23 vencedores baianos. Eles estão espalhados nas cidades de Catu, Cruz das Almas, Feira de Santana, Firmino Alves, Irecê, Itaberaba, Itiúba, Lauro de Freitas, Mucuri, Palmas de Monte Alto, Paramirim, Santo Estevão, Serrinha, Valença e Vitória da Conquista. Salvador, por sua vez, teve 8 apostas que acertaram 14 números da Lotofácil.

Confira os números sorteados na Lotofácil:

17 - 15 - 04 - 13 - 05 - 18 - 06 - 12 - 23 - 19 - 25 - 11 - 10 - 01 - 08

Além disso, outras 14.511 apostas acertaram 13 acertos e levaram R$35. Por sua vez, 166.726 apostas ganharam R$14 por acertar 12 números e outras 853.615 apostas acertaram 11 números e levaram R$7.