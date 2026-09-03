Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lotofácil da Independência: apostas para sorteio de R$ 300 milhões terminam hoje (3)

Concurso especial será realizado no dia 15 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:01

Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

As apostas para a Lotofácil da Independência 2026 entram na reta final nesta quinta-feira (3), quando as vendas paralelas do concurso especial terminam. A partir dessa data, as apostas passam a ser exclusivas para a loteria, sendo vendidas até as 10h do dia 15 de setembro.

O prêmio principal está estimado em R$ 300 milhões. O sorteio está previsto para as 11h do dia 15 e terá transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
1 de 5
Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Na edição especial, o valor destinado às faixas de prêmios variáveis será distribuído da seguinte forma: 87% para quem acertar os 15 números e 13% para os apostadores que fizerem 14 acertos.

Também haverá valores fixos diferenciados para as demais faixas: R$ 17,50 para 13 acertos, R$ 7 para 12 acertos e R$ 3,50 para 11 acertos.

Tags:

Lotofacil

Mais recentes

Imagem - Leilão das Casas Bahia com 427 eletrodomésticos a partir de R$ 255 termina amanhã (4); veja como participar

Leilão das Casas Bahia com 427 eletrodomésticos a partir de R$ 255 termina amanhã (4); veja como participar
Imagem - Uber demite mais de 3 mil funcionários em estratégia de reestruturação

Uber demite mais de 3 mil funcionários em estratégia de reestruturação
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta quarta-feira (02/09)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta quarta-feira (02/09)