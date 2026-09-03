LOTERIA

Lotofácil da Independência: apostas para sorteio de R$ 300 milhões terminam hoje (3)

Concurso especial será realizado no dia 15 de setembro

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:01

Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

As apostas para a Lotofácil da Independência 2026 entram na reta final nesta quinta-feira (3), quando as vendas paralelas do concurso especial terminam. A partir dessa data, as apostas passam a ser exclusivas para a loteria, sendo vendidas até as 10h do dia 15 de setembro.

O prêmio principal está estimado em R$ 300 milhões. O sorteio está previsto para as 11h do dia 15 e terá transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Na edição especial, o valor destinado às faixas de prêmios variáveis será distribuído da seguinte forma: 87% para quem acertar os 15 números e 13% para os apostadores que fizerem 14 acertos.