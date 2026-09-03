Lotofácil da Independência: apostas para sorteio de R$ 300 milhões terminam hoje (3)

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Esther Morais
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:01
As apostas para a Lotofácil da Independência 2026 entram na reta final nesta quinta-feira (3), quando as vendas paralelas do concurso especial terminam. A partir dessa data, as apostas passam a ser exclusivas para a loteria, sendo vendidas até as 10h do dia 15 de setembro.
O prêmio principal está estimado em R$ 300 milhões. O sorteio está previsto para as 11h do dia 15 e terá transmissão pelos canais oficiais da Caixa.
5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil
Na edição especial, o valor destinado às faixas de prêmios variáveis será distribuído da seguinte forma: 87% para quem acertar os 15 números e 13% para os apostadores que fizerem 14 acertos.
Também haverá valores fixos diferenciados para as demais faixas: R$ 17,50 para 13 acertos, R$ 7 para 12 acertos e R$ 3,50 para 11 acertos.