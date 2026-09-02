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Lotofácil da Independência: até quando é possível apostar no sorteio de R$ 300 milhões?

Concurso ocorre em 15 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:27

Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

As apostas para a Lotofácil da Independência, que pode pagar R$ 300 milhões, entram na reta final. O concurso especial, de número 3780, será sorteado no dia 15 de setembro.

Até quinta-feira (3), os apostadores ainda podem participar das vendas paralelas, quando também são comercializados bilhetes para outros concursos da Lotofácil. A partir dessa data, as apostas passam a ser exclusivas para a edição especial da Independência, sendo vendidas até até as 10h do dia 15 de setembro.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

O sorteio está previsto para as 11h e terá transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

Na Lotofácil, o jogador pode escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Na edição especial, 87% do valor destinado às faixas de prêmios variáveis será distribuído entre os apostadores que acertarem os 15 números. Os outros 13% serão destinados à faixa de 14 acertos.

Também haverá prêmios fixos de R$ 17,50 para quem acertar 13 números, R$ 7 para 12 acertos e R$ 3,50 para 11 acertos.

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