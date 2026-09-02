PRAZO FINAL

Lotofácil da Independência: até quando é possível apostar no sorteio de R$ 300 milhões?

Concurso ocorre em 15 de setembro

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:27

Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

As apostas para a Lotofácil da Independência, que pode pagar R$ 300 milhões, entram na reta final. O concurso especial, de número 3780, será sorteado no dia 15 de setembro.

Até quinta-feira (3), os apostadores ainda podem participar das vendas paralelas, quando também são comercializados bilhetes para outros concursos da Lotofácil. A partir dessa data, as apostas passam a ser exclusivas para a edição especial da Independência, sendo vendidas até até as 10h do dia 15 de setembro.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

O sorteio está previsto para as 11h e terá transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

Na Lotofácil, o jogador pode escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Na edição especial, 87% do valor destinado às faixas de prêmios variáveis será distribuído entre os apostadores que acertarem os 15 números. Os outros 13% serão destinados à faixa de 14 acertos.