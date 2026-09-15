Lotofácil da Independência: até que horas apostar após mudança no horário do sorteio?

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Esther Morais
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:34
Quem ainda não fez uma aposta na Lotofácil da Independência ganhou mais algumas horas para participar do concurso especial, após a Caixa alterar o horário do sorteio. O concurso 3.780, que inicialmente seria realizado às 11h desta terça-feira (15), foi transferido para as 21h.
Com a mudança, as apostas podem ser feitas até as 18h desta terça-feira (15). Já a venda de cotas de Bolão Caixa continua até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal da instituição.
5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil
O concurso tem prêmio estimado em R$ 300 milhões e não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.
Para participar, é necessário escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.
Apostas: até 18h desta terça-feira (15);
Bolão Caixa: até 20h;
Sorteio: 21h desta terça-feira (15);
Prêmio estimado: R$ 300 milhões;
Concurso: 3.780.