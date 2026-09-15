PRÊMIO DE R$ 300 MILHÕES

Lotofácil da Independência: até que horas apostar após mudança no horário do sorteio?

Caixa adiou o concurso especial e ampliou o prazo para apostas

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:34

Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

Quem ainda não fez uma aposta na Lotofácil da Independência ganhou mais algumas horas para participar do concurso especial, após a Caixa alterar o horário do sorteio. O concurso 3.780, que inicialmente seria realizado às 11h desta terça-feira (15), foi transferido para as 21h.

Com a mudança, as apostas podem ser feitas até as 18h desta terça-feira (15). Já a venda de cotas de Bolão Caixa continua até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal da instituição.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

O concurso tem prêmio estimado em R$ 300 milhões e não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.

Para participar, é necessário escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Saiba o novo horário do sorteio

Apostas: até 18h desta terça-feira (15);

Bolão Caixa: até 20h;

Sorteio: 21h desta terça-feira (15);

Prêmio estimado: R$ 300 milhões;