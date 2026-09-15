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Lotofácil da Independência: até que horas apostar após mudança no horário do sorteio?

Caixa adiou o concurso especial e ampliou o prazo para apostas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:34

Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

Quem ainda não fez uma aposta na Lotofácil da Independência ganhou mais algumas horas para participar do concurso especial, após a Caixa alterar o horário do sorteio. O concurso 3.780, que inicialmente seria realizado às 11h desta terça-feira (15), foi transferido para as 21h.

Com a mudança, as apostas podem ser feitas até as 18h desta terça-feira (15). Já a venda de cotas de Bolão Caixa continua até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal da instituição.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

O concurso tem prêmio estimado em R$ 300 milhões e não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.

Para participar, é necessário escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Saiba o novo horário do sorteio

Apostas: até 18h desta terça-feira (15);

Bolão Caixa: até 20h;

Sorteio: 21h desta terça-feira (15);

Prêmio estimado: R$ 300 milhões;

Concurso: 3.780.

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